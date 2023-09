El caño de Take Kubo a Kroos, en bucle cuatro millones de veces

Beñat Arnaiz San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Take Kubo completó contra el Real Madrid una primera parte estelar y viendo el rival, el escenario y el nivel ofrecido, no sería de extrañar que algún aficonado pensara 'qué poco nos va a durar Take en el equipo'. El japonés, a los ojos de todo el mundo, hizo la asistencia del tempranero gol de Barrenetxea, convirtió el segundo (al más estilo Robben) que fue anulado por fuera de juego de Oyarzabal y dejó detalles de muchísima calidad no solo en el primer acto, sino durante los más de noventa minutos que duró el encuentro.

En la resaca del partido, a pesar de la derrota txuri-urdin, predomina el 'highlight' del regate con caño incluido que Kubo hizo a Tony Kroos. En el descuento del primer tiempo, recibió el balón y el alemán, en su intento de frenar el ataque de la Real y que el árbitro pitara el descanso, fue demasiado optimista y se pasó de frenada, mostrando el túnel entre sus piernas para invitar a Kubo a completar el caño. Noticias relacionadas El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid Miguel González El seguimiento a... Barrenetxea Descalzo en la Casa Blanca Beñat Barreto Kroos, veterano y experimentado como pocos, tuvo que recurrir a una doble falta, primero con la pierna derecha y después con la izquierda, con golpe de cadera incluido, como única opción para frenar a Kubo. El vídeo de la acción ha dado ya la vuelta a todo el mundo y ha superado el millón de visualizaciones en el contenido publicado por la cuenta oficial de LaLiga en inglés, o los 4,2 millones de reproducciones en la cuenta del medio norteamericano Bleacher Report. Take Kubo vs. Toni Kroos 🥶



(via @LaLigaEN)pic.twitter.com/LBJHqTcl8x — B/R Football (@brfootball) September 17, 2023 En Japón el partido no fue a la mejor hora para la audiencia futbolera, ya que el pitido inicial se dio a las 3.00 de la madrugada hora local. Sin embargo, poco tardaron los medios nacionales del país en hacerse eco de la actuación de su jugador, que ya con la selección fue protagonista en la victoria que el combinado nipón logró la semana pasada contra Alemania. La web Nikkan Sports, una de las más visitadas en Japón, abría a primera hora de este lunes su sección de deportes con varias piezas de Take Kubo, entre las que se encontraba el mencionado caño a Kroos y unas declaraciones que Ancelotti hizo sobre el primero gol de la Real: «Era una jugada que la teníamos en mente, porque la Real hace normalmente esto de que cuando Kubo entra por dentro mete el centro y entran Merino y a veces Brais a rematar», expresó el italiano. En el caso de este pasado domingo fue Barrenetxea. Ampliar La sección de deportes de Nikkan Sports abría hoy la actuación de Take Kubo contra el Real Madrid. DV Cabe recordar que el Real Madrid se guardó tener la oportunidad de estar en una opción privilegiada cuando vendió a Kubo a la Real. La entidad presidida por Jokin Aperribay lo fichó en julio de 2022 a cambio de seis millones y con una vinculación de hasta 2027. Ambos clubes se comprometieron a que la Real Sociedad avisara a los blancos en caso de querer venderle, de forma que en un hipotético caso pudiera igualar la mejor oferta que llegase a Anoeta y hacerse con él, en una especie de derecho de tanteo. No hay ninguna opción de recompra automática. El coste del fichaje de Take Kubo, con una cláusula de 60 millones, sería alto para el Real Madrid. En cuanto a una venta a un tercer club los blancos sí que se guardaron un 50% de la plusvalía, pero la misma empieza a contar a partir de los cuatro millones de un hipotético traspaso. Si el club txuri-urdin lo vende por esa cantidad, los cuatro millones son para la Real. Si lo hace por 30 millones a un tercer club, por poner un ejemplo, a los donostiarras le corresponderían 17 millones y al blanco, 13 (la mitad de veintiséis, ya que los cuatro primeros irían a la Real).