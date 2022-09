Imanol Alguacil asumió la derrota como una consecuencia de la falta de acierto que tuvo en la área propia y en la del rival. «Hemos hecho méritos para empatar o incluso ganar, pero nos merecemos perder porque no hemos estado acertados», argumentó en la sala de prensa del Coliseum. Destacó del Getafe que «han estado más acertados que nosotros. Cuando ellos han tenido sus momentos las han sabido aprovechar y nosotros, en cambio, no. Esto se trata de acertar cuando eres mejor que tu rival y hoy no ha podido ser», se resignó.

Su análisis del encuentro tuvo dos partes diferenciadas. «El primer tiempo, bien por la intensidad de ellos, bien por la circulación lenta de nosotros, bien porque no nos hemos atrevido a hacer ciertas cosas que habíamos planteado o bien por el buen trabajo de ellos, que han salido al campo sabiendo lo que se jugaban, no me ha gustado nada», añadiendo que «más allá de la falta de ocasiones, nos ha faltado intensidad». No pudo evitar expresar varias veces que «hemos regalado los dos goles y así es muy complicado. Eran muy evitables».

Reconoció que «una vez hemos recibido el segundo gol hemos reaccionado, pero ya era demasiado tarde. Me ha parecido una buena segunda parte, mejor que la primera, aunque no era difícil», y repitió que «hemos hecho méritos para empatar o incluso ganar, pero no hemos acertado».

«No me quiero aventurar y prefiero esperar, pero lo de Sadiq lo he visto desde cerca y la imagen no ha sido nada buena»

El partido llegaba después de la victoria lograda tres días antes en Mánchester y el cuerpo técnico decidió rotar en el once inicial, y preguntado por esta cuestión, se limitó a contestar que «si no los hiciese (los cambios), no sabríamos qué hubiese pasado», e hiló ese tema con el del posible cansancio. «No es la primera vez que jugamos tres partidos en una semana con competición europea entre medias y estamos acostumbrados a ello. En la segunda parte hemos demostrado que no ha sido un tema de cansancio ni de fútbol, sino de acierto del Getafe. Incluso ellos han acabado físicamente peor que nosotros», apuntó.

Del estado de salud de Sadiq no se pudo saber mucho e Imanol 'no jugó a médicos' y prefirió esperar a la resonancia que se le practicará próximamente. «Vamos a esperar, no me quiero aventurar, pero lo he visto desde cerca y la imagen no ha sido nada buena».