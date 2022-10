«Hemos regalado, nos ha faltado contundencia»

Imanol quiso «felicitar a los dos equipos porque hemos jugado sin miedo, sin vértigo. Ha habido muchos goles y ha sido un partido bonito para los aficionados. Ya dije durante la semana que en cualquier momento el equipo iba a ganar por dos o tres goles de diferencia». Ahí se acabaron los elogios del entrenador de la Real.

El técnico blanquiazul no quiso que el brillo de los cinco goles nublase su juicio del partido. Fue riguroso y reconoció que «hemos regalado los dos primeros goles, diría incluso que los tres. Nos ha faltado contundencia, lo tenían que haber resuleto de otra manera».

Imanol argumentó que habría sido preferible que el Girona «nos pusiera en dificultades de otra forma, porque es un equipo que juega muy bien y no por falta de contundencia nuestra en los tres goles. Estoy un pelín fastidiado porque si queremos ser competitivos no se puede ser tan blandos».

Puestos a salvar algo, aparte del resutado, el entrenador de la Real dijo que le gustó «la personalidad del equipo al principio del partido y cuando ellos se han puesto por delante. También me ha gustado que ha seguido hasta el final, pero creo que tendríamos que haber ganado de otra manera».

Preguntado por el papel de Martin Zubimendi como goleador, Imanol afirmó que «no es una sorpresa, porque viene creciendo mucho en los últimos tiempos», pero no dejó pasar la oportunidad de dar un toque al donostiarra. «No ha hecho su mejor partido, le ha faltado contundencia, teniendo en cuenta que es un futbolista muy ganador. No me ha sorprendiso que marque, pero tiene mucho que mejorar».

Su homónimo en el banquillo local, Míchel, dijo que «me preocupa mucho recibir cinco goles. No hemos sido fuertes en nuestra área y la Real ha tenido máxima efectividad. Marcar tres goles en casa nos tiene que dar para sumar algo, no se trata de que atacamos a lo loco sino de que no hemos defendido bien. A veces pecamos de ser un poco flojos. Hay que respetar mucho al rival pero no tener miedo a ir a por ellos. Hemos golpeado pero la Real ha noqueado».