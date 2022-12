Cómo reemplazar a un jugador insustituible. Imanol se enfrenta a esta disyuntiva en el reinicio de la Liga este sábado contra Osasuna, ya que no podrá echar mano de Merino al estar sancionado por acumulación de tarjetas. El técnico de Orio ha reiterado en múltiples ocasiones que «para mí Mikel Merino es el mejor jugador de la Liga», por lo que ahora tendrá que afrontar el desafío de jugar sin su pieza más valiosa. Es consciente de esta circunstancia desde hace más de un mes, desde la última cita liguera en el Sánchez Pizjuán, pero es ahora cuando se acerca el momento de tomar la decisión.

Imanol maneja diferentes escenarios con los que suplir al centrocampista navarro. Algunos pasan por realizar un simple cambio de piezas, mientras que otros implican modificaciones más complejas con variaciones de sistema de por medio. Los amistosos contra el Rayo Vallecano y Leeds United y el encuentro de Copa contra el Coria han servido al oriotarra para hacer una composición del lugar. Como banco de pruebas para averiguar lo que ha funcionado y lo que no.

Illarramendi, la opción natural

La alternativa más sencilla y que menos afección supondría para el conjunto de la plantilla sería que Imanol apostara por un cambio de cromos en la posición de Merino, manteniendo la disposición del rombo en el centro del campo. Ahí sobresalen dos candidatos por encima del resto: Illarramendi y Guevara. El mutrikuarra parte con ventaja en este caso, ya que en los últimos tiempos ha adoptado una posición más adelantada a la de pivote, reservada principalmente para Zubimendi, y su demarcación más recurrente ha sido la de interior izquierdo, desplazando en ocasiones a Merino al perfil diestro. Por eso, no sería de extrañar que el capitán volviera a ocupar esta posición el sábado, tal y como lo hizo por ejemplo en el último choque liguero en Anoeta en la visita del Valencia, cuando Brais tuvo que adelantar su posición por la baja de Silva y Merino actuó por la derecha.

Guevara oposita a interior

Tampoco se puede descartar del todo a Guevara, que suele entrar como sustituto de Zubimendi en el eje del ancla, pero que también ha demostrado en el pasado que puede jugar un escalón por delante. No hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar una referencia. El gasteiztarra jugó de interior zurdo en el inicio de la segunda mitad contra el Leeds United, acompañando en el rombo a Zubimendi, Brais y Silva, por lo que también emerge como una opción de garantías llegado el momento. Turrientes, que también se mueve por esa zona, no es una alternativa en estos momentos al encontrarse lesionado.

Otras fórmulas para cubrir la baja de Merino pasan por un cambio de sistema y aparcar la opción del rombo. Imanol ha probado diferentes dibujos en las últimas semanas, por lo que no sería ninguna sorpresa que el entrenador guipuzcoano apostase por introducir una modificación táctica para llenar el vacío que deja el talentoso jugador surgido de la cantera osasunista.

En este sentido, surgen dos alternativas para el oriotarra. Una más conocida, mediante un esquema formado por un 1-4-3-3, el mismo que estaba habituado a poner en liza antes de que se produjera la grave lesión de Oyarzabal en marzo, y otra, más rompedora, consistiría en jugar con un dibujo 1-5-3-2, con tres centrales y dos carrileros, una variante que ya se ha puesto en práctica en esta última serie de amistosos ante el Rayo Vallecano y el Leeds United.

Vuelta al dibujo original

La primera opción es la más conocida para los realistas y no implicaría aparentemente la introducción de un hombre extra en el centro del campo, ya que Zubimendi, Brais Méndez y Silva se valdrían por sí mismos en el medio. La baja de Merino sería repuesta por un atacante para desenvolverse por fuera. De esta forma ganarían enteros jugadores como Mohamed Ali-Cho y Robert Navarro, dando por hecho que Sorloth y Kubo parten con el rol de titulares. El japonés, eso sí, se vería desplazado a una de las bandas y el delantero noruego ejercería como máxima referencia arriba. El precedente más cercano con esta misma formación se vio en Coria hace pocos días. Imanol sacó un once de garantías para medirse a un rival de Segunda RFEF que bien podría haber utilizado en Liga formado por: Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Brais, Silva; Navarro, Sorloth y Cho.

Apuesta revolucionaria

Tampoco sería descabellado imaginar la opción del 5-3-2, si bien el contexto del partido ante un rival como Osasuna y el hecho de jugarse en casa no invita a pensar en ello demasiado. Otra cosa sería que en el desarrollo del encuentro, según las circunstancias, Imanol decida mutar su once hacia este dibujo. Hay que recordar que el conjunto pamplonica domina los envíos laterales al área y cuenta con grandes rematadores por arriba como Kike García y Budimir. De ser así, Imanol no tendría que dar entrada a un centrocampista para sustituir a Merino, sino a un defensor. Eso, si no opta por retrasar a Zubimendi al centro de la zaga como ocurrió contra el Rayo. La pelota está en el tejado de Imanol.