No habrá recurso y Aritz se pierde dos partidos

Aritz Elustondo se perderá los dos próximos partidos de liga cumpliendo la sanción del Comité de Competición por su expulsión en el encuentro contra el Valencia. La Real ha decidido no recurrir al Comité de Apelación entendiendo que no hay posibilidad de que prospere su iniciativa. De este modo, el beasaindarra no jugará mañana contra el Espanyol, ni el 4 de diciembre en Anoeta contra el Real Madrid. Un contratiempo más para Imanol.