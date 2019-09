Recuerdos del subcampeonato Cinco penaltis Martin Odegaard, que volvió a brillar, se escapa del alavesista Rodrigo Ely. / JOSÉ MARI LÓPEZ RAÚL MELERO Viernes, 27 septiembre 2019, 08:44

1. Los porteros también rotan:

Se va a instaurar el día del portero suplenteIrá variando, dependiendo de cuándo haya jornada entre semana. Álex Remiro debutó con la Real en partido oficial, veremos si para quedarse o fue un reemplazo efímero. La maniobra de Imanol la idearon otros colegas. Areola debutó en el Bernabéu, Jaume sustituyó a Cillesen en el Valencia y Herrerín hizo lo propio con el Athletic. ¿Estamos ante un cambio en el papel del portero suplente?

2. ¿Dónde demonios me he metido?

Permítanme una dosis de 'txuri-urdinismo'. Término que se puede aplicar al 'ñoñostiarrismo' en aspectos futbolísticos. El Reale Arena es nuestro nuevo marco incomparable. No lo había visto desde la atalaya de prensa y tuve que mirar en derredor antes de sentarme. Ya cuando sonó 'Jump' de Van Halen, la cosa empezó a tomar temperatura, preludio de que la grada Aitor Zabaleta hiciera sonar sus tambores de guerra. Esa grada es nuestro particular The Kop. El Liverpool tiene el 'You will never walk alone' y nosotros nuestro himno. Que pone el bello de punta, igual que si ustedes hubieran nacido en la ribera del Mersey, en lugar de Legazpi, Pasaia o Beasain.

3. El vuelo Drammen-Lansing-Donostia:

No nos habíamos cansado de ver el pase de Odegaard a Portu en el 0-2 de Cornellá y el mago de Drammen se sacó de la chistera otra obra de arteDirecta de Anoeta al Louvre. El pase del mediopunta txuri-urdin lo firmaría el mismísimo Magic Johnson. El caño previo a Pina ya prometía que algo gordo iba a suceder. Y llegó. El milimétrico balón a Oyarzabal que solo tuvo que empujar para batir a Pacheco. Un envío que atravesó las miradas de cuatro jugadores del Alavés, que solo pudieron acompañar con la mirada.

4. La sombra de Darko y De Pedro es alargada:

A las generaciones venideras, algo les sonaráJavi De Pedro y Darko Kovacevic crearon una asociación que engatusó a la afición. El centro de Oyarzabal en el 2-0 no tuvo la pose académica del antiguotarra, pero fue efectivo al cien por cien. Y el remate del brasileño recordó al pánzer de Kovin, entrando con todo. La sociedad Willian José-Mikel Oyarzabal lleva el 9 y el 10 en la espalda. Como Javi y Darko.

5. Un sueño se cumple si se imagina antes:

Dormimos segundos, por detrás del Real MadridPuestos Champions y algarabía generalizada. Hace 17 años, un grupo de jugadores guiados por un druida de Rouen, a punto estuvo de derrocar a los galácticos. Es muy pronto todavía para tomarnos revancha de aquello pero mientras sigamos ahí, soñemos. Si no se imagina un deseo, es realmente complicado que se cumpla. Por cierto, el partido de ayer fue calcado al Real- Alavés de aquella campaña 02/03. Busquen en Youtube, merece la pena recordar semejante exhibición.