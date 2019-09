Para el recuerdo

Qué partido y qué ambiente hubo en el estreno de este nuevo Reale Arena, por fin sin pistas de atletismo. El equipo salió enchufado desde el primer minuto, con buen juego y creando mucho peligro a Oblak. El equipo supo entender que para jugar un 1-4-3-3, los que juegan en punta tienen que tener capacidad de sufrimiento, como Oyarzabal y Portu, que completaron un partido excelente, como el resto del equipo, que tuvo en Odegaard a su jefe de orquesta, no solo en la creación de juego, sino también en el desgaste físico.

Este partido pasará a la historia, por ser el primero de la nueva era de esta Real, que buscará colarse en los puestos europeos. Hay buena plantilla, con recambios de garantía, sabiéndose todos importantes en el devenir del equipo.

Digo que este partido pasará a la historia, como pasaron otros, siendo importante también el hecho de haber logrado la victoria, lo que le da más dimensión. Me refiero al ascenso de Puertollano, que no olvidan los más veteranos; al primer título en Gijón; al segundo título en Atocha; a la Supercopa, también en Atocha; al título de Copa en Zaragoza y al que lograron las chicas en Granada hace unos meses. Estos acontecimientos no se olvidan nunca, así como otros partidos, como el que me recordaron en Anoeta el pasado sábado, en el que marqué un gol al Atlético de Madrid, con regate incluido dejando en el suelo al brasileño Pereira. Por cierto que cada vez que le veo le pregunto a ver si me conoce y me contesta que «¿cómo no te voy a conocer si me dejaste tirado en el suelo y nos marcaste gol?». Yo recuerdo bien a Pereira porque para mí era el Beckenbauer de esos tiempos, como lo era Inhasio Kortabarria también.

A título individual no se me olvida mi debut en la Real frente al Athletic, así como el debut con la selección en Suiza. Jugar un Mundial también es algo que no se olvida. También están en el recuerdo de todos los aficionados partidos como aquel contra el Inter de Milán en Atocha, en el que rozamos y merecimos la remontada con un ambiente excepcional, y aquella eliminatoria contra el Hamburgo...

Todos los jugadores son importantes

Todos esos son partidos para el recuerdo, pero nos tenemos que centrar en el presente, que es el partido que la Real juega hoy en el campo del Espanyol, que poco a poco va remontando el vuelo.

El rival hoy de la Real también juega hoy un 1-4-3-3, si sale Calleri, y si no con un 1-4-4-2. Será un rival complicado, aunque puede que acuse el partido del jueves. Con un ritmo alto y una buena presión alta se les puede sorprender. Uno de sus problemas es la salida del balón, la construcción de juego desde atrás, pero tiene jugadores importantes. Me refiero a Wu Lei, que ya el año pasado me gustó bastante y aunque ahora le está costando empezar, poco a poco va recuperando su nivel de juego; Vargas, un jugador como Wu Lei, muy rápido y que sabe de qué va esto; Lozano en el centro del campo y Diego López, muy buen portero.

Es importante, en todo caso, que los jugadores de la Real se sientan todos titulares o incluso todos capitanes, como decíamos nosotros en aquellos tiempos, y que todos sepan que en cualquier momento pueden jugar de inicio. Eso da consistencia al equipo y al entrenador, que al final tiene que escoger entre los que mejor están, los que entre semana se han preparado bien, y también por las características que tenga el equipo contrario.