Un recorrido espinoso completado con éxito

Ninguna derrota había sabido tan bien ni había reforzado tanto el proyecto deportivo de un equipo como la que sufrió la Real contra el Manchester United el jueves. La grada del Reale Arena estalló de júbilo en el momento en el que el árbitro búlgaro Georgi Kabakov decretó el final del partido. Afición y jugadores celebraron juntos el resultado adverso por la mínima que dio el pase directo a octavos de final. La Real aparca hasta marzo la Europa League, una competición que ha constatado la evolución y la fortaleza de la plantilla.

1 Sin miedo Imanol no cambia el estilo de juego y sale a ganar

El cuadro blanquiazul llegaba al último duelo del grupo en una situación ventajosa con respecto al United. Le valía el empate e incluso perder por un gol de diferencia para asegurar el primer puesto del grupo. Se dice que quien busca el empate acaba encontrando la derrota y por eso el conjunto blanquiazul no salió a especular con el resultado en ningún momento. No se echó atrás y buscó al rival desde el principio. Realizó 14 remates, por 4 del United, y De Gea –4 paradas– se vio obligado a intervenir más que Remiro. La Real hizo buena la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Fue fiel a sí misma y jugó a lo que mejor sabe hacer. Ni mucho menos mereció caer ante los Ronaldo, Eriksen, Bruno Fernandes, Casemiro, Rashford, Lisandro Martínez, De Gea...

2 Bajas de peso Sin la punta de ataque que formó de inicio en Old Trafford

Imanol se vio muy condicionado por las lesiones de hombres muy importantes en el esquema de juego txuri-urdin. Son siete las bajas –Silva, Kubo, Barrenetxea, Oyarzabal, Aihen, Cho y Sadiq– que tenía el oriotarra para plantear el trascendental encuentro ante los ingleses, entre ellas las del canario, el japonés y el nigeriano, los tres integrantes del ataque guipuzcoano en Old Trafford. Pero si algo ha demostrado durante este tiempo el equipo de Imanol es que se crece ante las adversidades. El pasado curso ocurrió cuando Oyarzabal se lesionó de gravedad en marzo y en este tramo de curso antes del Mundial ha vuelto a suceder.

3 Zubieta Terminaron ocho jugadores con pasado en el filial

Imanol tiró de la cantera para hacer frente a un gigante del fútbol mundial como el Manchester United y le salió bien la jugada. Sacó un once en el que incluía hasta cinco jugadores –Gorosabel, Le Normand, Pacheco, Zubimendi y Marín– formados en Zubieta, pero es que terminó el choque con ocho jugadores –Aritz, Zubeldia, Le Normand, Pacheco, Zubimendi, Guevara, Navarro y Magunazelaia– que habían pasado previamente por el Sanse. Dos de esos futbolistas aún tienen ficha del filial –Marín y Magunazelaia–. El riojano fue titular y demostró personalidad y una técnica pasmosa en su cuarto partido con los mayores.

4 Logro desbloqueado El primer puesto permite ampliar los límites

Cruzar la frontera de los dieciseisavos de final de la Europa League, una barrera deportiva y psicológica insalvable para la Real de Imanol los últimos años, la que había establecido los límites de este equipo en la competición continental, ha sido derribada en un grupo en el que había un candidato claro para pasar como primero. Los guipuzcoanos se han rebelado ante el United. Firmaron una noche para el recuerdo en Old Trafford al conquistar por primera vez un templo europeo que le hizo despojarse de cualquier complejo más allá de los Pirineos.

5 Camino sobresaliente El equipo menos goleado en competición europea

La Real ha completado una fase de grupos inmaculada. Se impuso con autoridad al Sheriff Tiraspol y al Omonia Nicosia, los rivales más débiles del grupo a priori, aunque aún flotaban en el recuerdo los pinchazos ante el Rijeka y Sturm Graz en las dos últimas campañas. Los realistas no se vieron sorprendidos esta vez por moldavos ni chipriotas. Además, asaltaron Old Trafford y desde el principio trazaron un escenario diferente al esperado en el grupo F. Tan solo el Betis ha sumado más puntos que los guipuzcoanos, uno más, mientras que el cuadro txuri-urdin ha sido el conjunto menos goleado de lo que llevamos de Europa League junto con el Union Berlin tras recibir únicamente dos tantos en contra. En la Champions League tan solo el Bayern de Múnich y el Manchester City mantienen este registro tan bajo.

6 Respiro en febrero Un importante desahogo en el calendario

Terminar primera de grupo libera a la Real de jugar una ronda de dieciseisavos frente a un rival caído de la Champions League y le permite plantarse en octavos. Además del beneficio deportivo que ello supone, tampoco hay que despreciar el impacto que supone no tener que afrontar una extremadamente exigente eliminatoria europea los días 16 y 23 de febrero. La Real podrá por tanto preparar con mayor descanso entre semana los duelos ligueros ante el Celta y el Valencia. Si el cuadro blanquiazul consigue superar las dos primeras rondas de Copa en noviembre y diciembre, en enero podría encadenar un partido copero entre semana cada siete días hasta febrero. No tener que retomar competición europea hasta el 9 y 16 de marzo desahoga el calendario guipuzcoano antes de que tenga lugar el último parón por selecciones de la temporada la semana del 20 de marzo.

7 Partido cada tres días Solo dos derrotas en Liga tras jugar en Europa

Otro de los mitos que desmonta la exitosa trayectoria realista en Europa esta campaña tiene que ver con que los resultados ligueros del cuadro blanquiazul no se han resentido por tener que afrontar un partido cada tres días. De los cinco partidos de la competición doméstica que ha jugado hasta el momento ante el Getafe, Espanyol, Villarreal, Celta y Betis tan solo ha caído en dos de ellos, mientras que el resto los ha contado por victorias. Si se pone el foco en las dos únicas derrotas sufridas en el Coliseum Alfonso Pérez y el pasado fin de semana en Anoeta frente al cuadro bético, los realistas merecieron mayor recompensa en ambos enfrentamientos.