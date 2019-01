Real Sociedad Las rotaciones dan vida a la Real Sociedad Esfuerzo compartido. Los realistas agradecen a los aficionados el apoyo que les dieron el lunes ante el Espanyol y que resultó clave para sumar los tres puntos. / LOBO ALTUNA Imanol ha hecho siete cambios por partido para sostener a un equipo que parece tocado físicamente MIGUEL GONZÁLEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 16 enero 2019, 06:38

Imanol no ha podido empezar con mejor pie su segunda etapa en el banquillo de la Real. Ha enlazado dos triunfos ligueros contra Real Madrid y Espanyol en dos contextos adversos. Primero, porque el conjunto txuri-urdin llevaba quince años sin ganar en el Bernabéu y encadenaba goleada tras goleada en Chamartín. Y segundo, porque este curso solo había vencido un partido de los ocho jugados en Anoeta y el cuadro perico había puntuado en cinco de las siete últimas visitas. Esos seis puntos le han permitido cerrar la primera vuelta en una prometedora octava posición, a un punto del séptimo y a tres del sexto.

Entre ambos compromisos tuvo que hacer frente a la ida de octavos de Copa en el Villamarín, donde también logró un resultado tan esperanzador como peligroso (0-0) que tendrá que refrendar mañana (19.30) en Anoeta. Mientras que el Betis alineó a su once de gala, el mismo que presentó tres días después ante el Real Madrid, el técnico oriotarra tuvo que rotar a sus jugadores para hacer frente a un calendario tan cargado como el de enero en un momento en el que el equipo no atraviesa un buen momento físico. Al menos así parece. Por eso ahora no se trata de gustar ni de enamorar al personal sino de sobrevivir para llegar a febrero con las aspiraciones de esta temporada intactas. De momento, la Real ha escalado siete puestos en la tabla en nueve días, lo que no está mal.

18 titulares diferentes. Desde el Día de Reyes, el técnico ha alineado de inicio a 18 futbolistas diferentes, entre ellos los chavales del Sanse Aihen Muñoz y Le Normand. Hay que tener en cuenta que no ha podido disponer por motivos médicos de Navas, Sandro, Merquelanz, Gorosabel y Kevin, y que Moyá perdió la titularidad por una torsión en la rodilla que le impidió viajar al Bernabéu. Pardo, que se ha perdido los dos últimos encuentros, salió en la segunda parte en Madrid, siendo el único jugador de la primera plantilla que estando disponible en algún partido todavía no ha sido titular.

Imanol presentó ante el Real Madrid un equipo muy cercano al presumible titular, al menos del centro del campo hacia arriba, dado que venía de dos semanas sin partidos y tenía a la mayoría de sus hombres en condiciones. Ese día jugó con Rulli; Aritz, Llorente, Héctor, Aihen; Illarramendi, Zurutuza, Merino; Januzaj, Willian José y Oyarzabal.

El esfuerzo realizado fue grande y cuatro días después introdujo siete cambios en el Villamarín al dar entrada a Zaldua, Le Normand, Theo, Zubeldia, Sangalli, Juanmi y Bautista. Solo Rulli, Llorente, Oyarzabal y Zurutuza se mantuvieron en el once, y el debarra tuvo que dejar su lugar en el descanso a Merino.

El lunes ante el Espanyol regresaron Aritz, Héctor, Aihen, Illarramendi, Merino, Januzaj y Willian José, siete jugadores entre los que estuvieron los tres mejores del partido: Willian, Merino y Aihen. Viendo el estado físico del equipo, hubiese sido inviable haber afrontado estos tres últimos partidos con el mismo bloque de futbolistas.

Que Zurutuza, Merino e Illarramendi recuperen la salud y la forma es clave para que la Real progrese

Navas, Sandro y Pardo ya están recuperados pero su presencia en el once aún es prematura

Centro del campo entre algodones. La zona ancha, donde los centrocampistas hacen que un equipo juegue bien o mal, es la que está más castigada. Illarramendi anda sin chispa. Acabó fundido en el Bernabéu después de una notable actuación y ante el Espanyol se le vio bastante justito, aunque su experiencia y saber estar siempre aportan. Zurutuza, su mejor socio y un hombre al que se le echa en falta cuando no está, sufrió una lesión muscular en el sóleo en Sevilla que le mantendrá de baja hasta el partido del Huesca como poco, aunque se espera que llegue al derbi el primer fin de semana de febrero.

Merino tampoco anda sobrado. Sufrió una lesión en el aductor derecho ante el Valencia el 29 de septiembre y no volvió a ser titular hasta el 9 de diciembre contra el Valladolid. Tampoco hay que olvidar la subluxación del hombro derecho que tuvo en pretemporada y que le mantuvo algunos días parado. Entre una cosa y otra no ha terminado de arrancar, aunque ha sido determinante en victorias como las de Huesca, Bernabéu y Espanyol el lunes.

Sangalli ha estado dos meses sin jugar por un ictus leve y Pardo, que marcó el gol de la tranquilidad en Madrid, lleva dos partidos fuera del equipo por unas molestias en el hombro izquierdo. Así las cosas, el único centrocampista en plenitud de condiciones físicas es Zubeldia, que fue indiscutible con Garitano y que con Imanol ha jugado los tres partidos, aunque solo fue titular en Sevilla.

Que recuperen la salud y el estado de forma hombres como Illarramendi, Zurutuza y Merino, entre otros, se antoja fundamental para que esta Real pueda crecer en juego y regularizar sus buenos resultados.

Debut de seis canteranos. Con el de Roberto López ante el Espanyol son ya seis los debuts que se han producido esta temporada de jugadores procedentes de los equipos inferiores. Dos de ellos, casos de Sangalli y Merquelanz, que lo hicieron en Ipurua, ya formaban parte del primer equipo aunque aún no se habían estrenado en la máxima categoría. Otros tres correspondían a futbolistas del Sanse, Le Normand, Aihen y el propio Roberto, mientras que Barrenetxea debutó en Primera con la Real antes que en Segunda B con el Sanse. La aportación de los jóvenes ha sido positiva y permite dibujar un futuro esperanzador para los próximos años.

Le Normand se ha mostrado como un central sólido y fiable en los cinco partidos que ha jugado, Aihen ha hecho olvidar a Theo ante Real Madrid y Espanyol, mientras que Sangalli ya es recordado como el héroe de San Mamés y siempre que sale aporta. Las apariciones de Merquelanz, Barrenetxea y Roberto han sido más fugaces. Tener una plantilla de 23 jugadores permite dar cabida a chavales de abajo en caso de contratiempos en forma de lesiones y sanciones y tener enchufado al Sanse, que se siente cerca del primer equipo.

Más cambios ante el Betis. Sin tiempo para respirar, la Real buscará el pase a cuartos de final mañana ante el Betis. Imanol volverá a refrescar el equipo con jugadores que no fueron titulares el lunes como Zaldua, Theo, Zubeldia y Oyarzabal, entre otros. Merino, que no jugará en Vallecas el domingo por sanción, es lógico que se mantenga en el once y atrás bien pudiera ser que Le Normand, una vez superado el leve percance en su rodilla en Sevilla, tuviese otra oportunidad para dar descanso a alguno de los centrales.

Imanol también tiene disponibles a Navas, Sandro y Pardo, una vez recuperados de sus respectivas lesiones, aunque quizás les falta ritmo para formar de titulares tan pronto. No obstante, si la Real sigue en Copa, todos serán fundamentales para afrontar un calendario que se intensificaría aún más.