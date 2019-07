Real Sociedad «Ir a Europa es lo mínimo a lo que tenemos que aspirar» Olabe y Portu suben la rampa rumbo al Z2 de Zubieta / Real Sociedad Portu ya conoce su nuevo hogar y reconoce que «para luchar por cosas grandes, tenemos que soñar en grande» IMANOL LIZASOAIN Lunes, 1 julio 2019, 08:14

Cristian Portugués ya se encuentra en su nuevo hogar. El delantero murciano ya conoce las instalaciones de Zubieta y además quiso compartir su felicidad de vestir de txuri-urdin y sus deseos para el futuro con toda la afición ante las cámaras de la Real Sociedad.

«Estoy muy contento por estar aquí. Tenía ganas de ver Zubieta y conocer mi nueva casa. Aquí es donde más horas vamos a pasar y las instalaciones son increíbles, seguro que voy a ser muy feliz».

El exjugador del Girona tuvo ofertas de otros tantos clubes, pero recalar San Sebastián era una oferta demasiado jugosa para dejarla escapar. «Desde que me llegó la oportunidad de venir aquí, mi único pensamiento era fichar por la Real Sociedad. Es un gran club. Además, cuando era pequeño ya me fijaba en los delanteros que la Real tenía por aquel entonces. Siempre veía a Kovacevic y a Nihat y me divertía mucho viendo sus partidos. Es un equipo que me marcó mucho y no me lo pensé dos veces. Seguro que yo también doy muchas alegrías».

La cesión de Bautista al Eupen belga, cuestión de días Jon Bautista, que ayer regresó de sus vacaciones, podría firmar su nuevo contrato con el A.S. Eupen belga en los próximos días. El de Errenteria recalará en las filas del conjunto que dirige el donostiarra Beñat San José en calidad de cedido. Bautista, que apenas ha dispuesto de minutos en el primer equipo, busca continuidad y protagonismo después de ver cómo la Real le ha cerrado las puertas con la contratación del delantero sueco Alexander Isak. Si Bautista recala finalmente en las filas del AS Eupen, tendrá que pelear por el puesto con el argentino Flavio Ciampichetti, primer fichaje que ha realizado el club belga. El atacante de 31 años militó en el Antofagasta chileno desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018.

Portu ha militado en el filial del Valencia y también ha pasado por las filas del Albacete. Después de descender con el Girona a Segunda, ahora luchará por objetivos más ambiciosos en la Real. «Soy un jugador muy competitivo, que lucha todo. Voy a dar el 200% en cada entrenamiento y partido. Tenemos un grandísimo equipo con buenos jugadores y yo voy a aportar mi granito de arena para competir al máximo. La Real Sociedadestá formando un gran equipo con equilibrio y madurez. Hay jóvenes que vienen pisando fuerte, pero también gente con experiencia. Para luchar por cosas grandes, tenemos que soñar en grande. Ir a Europa es lo mínimo a lo que tenemos que aspirar».

Portu ya sabe lo que es pisar el verde de Anoeta, aunque vistiendo los colores del Girona. En la primera temporada de los catalanes en LaLiga, los de Pablo Machín se llevaron una manita de Donostia. Esta pasada campaña se llevaron un punto tras empatar a nada.