Real Sociedad Odegaard jugará en la Real Sociedad la próxima temporada Será presentado el domingo en Anoeta junto al resto de incoporaciones para la próxima campaña

Martin Odegaard vestirá la camiseta de la Real Sociedad la próxima temporada. El club txuri-urdin ha hecho oficial esta tarde el acuerdo con el Real Madrid para la cesión del jugador noruego por una campaña. Aunque existe un acuerdo entre ambos clubes para poder prorrogar esa cesión por una segunda temporada. En el contrato entre el club txuri-urdin y el conjunto blanco no se ha incluido la cláusula del miedo por lo que el jugador noruego podrá jugar ante el Real Madrid. Odegaard (pronunciado 'edegoord') será presentado este domingo en Anoeta junto a las demás incorporaciones. Además del noruego, Cristian Portugués 'Portu', Alexander Isak, Modibo Sagnan, y Álex Remiro, y los potrillos Aihen Muñoz, Robin Le Normand y Ander Guevara serán los protagonistas de la fiesta txuri-urdin que el club ha preparado en la grada Aitor Zabaleta.

Las características del Martin Odegaard (Drammen, 1998) van a dotar al ataque txuri-urdin de más posibilidades porque no se trata ni de un delantero centro, ni de un jugador específico de banda, sino que sus principales virtudes están en las últimas tres cuartas partes del campo, bien sea para asistir, bien para dar clarividencia al juego. Odegaard ha hecho nueve tantos en sus 35 apariciones en Liga con el Vitesse holandés a las que ha sumado doce pases de gol.

Ficha de Odegaard Nacimiento 17 diciembre de 1998, 20 años Lugar Drammen, Noruega Altura y peso 1,78 m. y 68 kgs Trayectoria Stromsgodset (juega 23 partidos y marca cinco goles), Real Madrid (debuta en 2015 convirtiéndose en el jugador más joven con 16 años y 157 días). Cesiones Heerenveen (Holanda) Llega en el mercado de invierno 2016/17 y juega 16 partidos haciendo un gol. En la 17/18 juega 24 partidos y hace dos goles. Vitesse (Holanda) La pasada campaña. Juega 35 partidos y marca nueve goles. Internacional Debuta con la absoluta de Noruega el 19 de agosto de 2014 con apenas 15 años en un partido ante Emiratos Árabes.

Martin Odegaard no va a tener dificultades de adaptación en la Real Sociedad, donde se va a reencontrar con Illarramendi, Llorente y el preparador de porteros, Llopis, con los que coincidió en el Madrid. Ellos harán que su aterrizaje sea más fácil. Ya no es el chaval introvertido que aterrizó en el Real Madrid con 16 años. La experiencia en Holanda en las dos últimas temporadas le ha hecho crecer dentro y fuera de los terrenos de juego. Ya no es el jugador tímido que solo dribla y busca el pase, su acción predilecta, sino que también remata. Ha sido uno de los jugadores que más ocasiones ha generado de la liga holandesa. Lejos queda el jugador que no contó para el primer equipo del Madrid -un partido de liga y otro de Copa del Rey fue su pírrico balance- y no pudo adaptarse a una categoría ruda y física como la Segunda B en el Castilla, con el que jugó 62 partidos y marco cinco goles. La promesa es hoy una realidad.