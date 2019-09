Real Sociedad Olabe: «Aspiramos a ser el mejor club de desarrollo de talento» Roberto Olabe, en una comparecencia pasada en Zubieta. Ayer no admitió presencia de medios gráficos. / MICHELENA Olabe asegura que «la promoción interna» sigue siendo la prioridad y que el 20% que venga de fuera tiene que marcar la diferencia. El director de fútbol subraya que la buena imagen de la Real en el exterior ha sido clave en la llegada de Isak, Odegaard o Monreal GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 septiembre 2019, 07:25

Ocurre de ciento en viento. Sale el director de fútbol y contextualiza. Expone el marco dentro del cual se explican las decisiones tomadas en el club. Lo hizo ayer. Roberto Olabe quiso desligar su comparecencia del cierre del mercado. Amplió el ciclo. Reconoció que «desde enero hasta ahora, hemos hecho muchas gestiones entre bajas, altas, traspasos, cesiones, renovaciones... El club está muy vivo en esa vía de crecimiento sostenido». Y no han sido movimientos al azar. «La génesis sigue siendo la promoción interna. Nuestra fortaleza sigue siendo la producción interna». En datos, confirmó que el objetivo «va a seguir siendo tener un 80% de jugadores del territorio y un 20% de fuera -no en el primer equipo sino en la estructura de Zubieta-, pero sí nos planteamos que ese 20% sea el mejor posible».

Al mismo tiempo apeló a la estabilidad. Se refirió a dos equipos -el de Primera y el Sanse- «jóvenes, con medias de edad de poco más de 24 y 20 años respectivamente. En el primer caso hay una media de permanencia de casi seis años y en el segundo, de casi siete. Eso es importante en un club que cree más en el desarrollo de talento que en la captación de talento. Aspiramos a ser el mejor club de desarrollo de talento. Si vienen de fuera, que sean los mejores».

Como indicador apuntó que se han producido nueve renovaciones en el primer equipo (Joseba Zaldua, Robin Le Normand, Kevin Rodrigues, Aihen Muñoz, Ander Guevara, Diego Llorente, Martín Merquelanz, David Zurutuza, Luca Sangalli, más Andoni Zubiaurre) y doce en el Sanse, «lo cual es importante porque significa que ellos y sus entornos creen en la Real Sociedad como proyecto de desarrollo».

Señaló que es algo significativo que «fuera nos identifican con el buen trabajo de desarrollo de los jóvenes» y descartó como excusa ese momento de crecimiento. «Tenemos talento y posibilidades, hace falta tiempo de cocción, pero aunque este club tiene una cosa muy buena que es la paciencia y la perseverancia, este negocio tiene una cosa mala que es que no espera. Tenemos que seguir siendo aspirantes porque eso nos ayudará a que los nuestros se quieran quedar con nosotros y a que desde fuera nos vean como una opción. Nos ayudará a exigirnos».

Incidió en esa buena proyección externa que, a su juicio, ha sido fundamental para la llegada de los nuevos fichajes. «La Real Sociedad a nivel de credibilidad está muy bien. Que Odegaard decida venir aquí, que Isak decida venir aquí, que Monreal en el último momento venga aquí... Es parte de un seguimiento, de una comunicación, pero también es parte de cómo nos ven desde fuera».

La construcción de la plantilla ha arrancado con la mirada introspectiva. «Primero ha sido mirar a quién vemos preparado dentro para liderar, para ser importante o para ser parte. A partir de ahí, teníamos claro que lo que nos venga tienen que ser diferente. Isak tiene que ser un jugador que no juegue tan de espalda y nos tire desmarques. La llegada de Odegaard está vinculada a que el año pasado, siendo el cuarto equipo que más pases hace, somos el decimocuarto en pases de finalización o asistencia. Sagnan nos tiene que dar algo diferente en términos de rapidez».

Dejó claro que el criterio de contratación no ha sido la juventud sino la calidad y la aportación de algo diferente. «Una cosa que me obsesiona es intentar que el entrenador tenga recursos para poder elegir». Tampoco obvió que «para aspirar al bueno tenemos que adelantarnos en el mercado porque si no, va a ser imposible».

Disponibilidad económica

Subrayó la idea de que la confección del equipo ha sido una cuestión colectiva. «Huyo del concepto de director de fútbol. Creo en la filosofía de dirección deportiva, de ahí sale un modelo, luego una organización, procesos... La participación de todo el mundo ha sido clave». Ensalzó primeramente al consejo de administración y a Jokin Aperribay por «la posibilidad de tener recursos en un momento en el que el club tiene mucho compromiso con la finalización del estadio y el desarrollo de Zubieta. Sin embargo, hemos podido tener recursos para afrontar lo que necesitábamos. El consejo no nos ha pedido vender para comprar. Eso hubiera influido en el 'timing' de las cosas», dijo refiriéndose a casos como el de Willian José o Januzaj. «Ha habido clubes que han preguntado por ellos, pero no hemos abierto la puerta a la negociación. Willian nos da para juego de posición. Janu es uno de los mayores regateadores. Nos dan recursos para que el entrenador decida».

Además de acordarse del consejo, puso en valor «la coordinación entre la dirección, el trabajo de gente apasionada desde el punto de vista del reclutamiento, la conexión con el staff técnico... El nivel de comunicación para cada una de las cosas que se han hecho es algo a lo que debemos aspirar. ¡Muy importante!».

El reto pasa, según Olabe, por gestionar el 30% de los partidos donde no se juega a lo que quiere la Real

Adelantó incluso que el club se está planteando «darle un nuevo impulso a un modelo metodológico, con gente especialista para estar más cerca de esa estructura en la que creemos pero que aún es susceptible de mejora». Uno de los ámbitos a fortalecer será el de la búsqueda de «la cercanía que queremos respecto a jugadores cedidos. En este sentido hemos incorporado a la unidad de reclutamiento a Imanol Agirretxe como figura de seguimiento y soporte socioafectivo. Es importante saber cómo se encuentran los jugadores que hacen la mili fuera de la Real y nadie mejor que Imanol para eso».

Es solo uno de los frentes de mejora. «Tenemos jugadores, pero todavía tenemos que profundizar para encontrar nuestro equipo», advirtió Olabe. «Cuando el equipo juega a lo que queremos, está por encima del contrario. Tenemos que mejorar el balance porque cuando el contrario está mejor o cuando el partido se juega a algo que nos incomoda, nos hacen un poco más de daño que lo que conseguimos en ese periodo más largo. En porcentajes, tenemos un 70-30 de llevar el partido a donde queremos, pero no hemos conseguido ese 70-30 de resultados. El reto que tenemos es cómo gestionar ese 30% de momentos en los que el partido es diferente».

Porque no hay dudas sobre el estilo. «Es el que queremos. Estamos convencidos. Por eso hemos decidido que los entrenadores sean Imanol y Xabi. Pero dentro del modelo de juego, quiero seguir profundizando». Puso como ejemplo la transición que llevó a la Real hasta la victoria en Mallorca.

Y objetivos. También habló de objetivos. «Emocionar y apasionar a la gente que venga a vernos. Conectar es fundamental. Que nos mostremos como un equipo reconocible, apasionado, con jugo y con fuego. Decir que queremos ir a Europa nos hace perder la perspectiva del día a día y ahí sí que tenemos que ser ambiciosos».