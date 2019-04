Real Sociedad DV de Oro de los jugadores de la Real frente al Barcelona MIGUEL GONZÁLEZ Domingo, 21 abril 2019, 09:20

3

Rulli

Tuvo una posición adelantada, saliendo rápido y valiente a los pies de Dembélé y Messi en la primera parte y a los de Suárez y Messi en la segunda mitad. También sacó una buena mano a disparo de Luis Suárez antes del descanso. Se le vio enchufado y muy seguro en sus intervenciones.

3

Zaldua

El donostiarra cumplió su partido oficial número cien con la camiseta de la Real y lo hizo con una actuación más que correcta. En la medida de lo posible consiguió que Dembélé no explotase su velocidad y cruzó a campo contrario en ataque, llegando a alcanzar la línea de fondo en el descuento.

4

Aritz

Estuvo atento a echar una mano a Zaldua para frenar la velocidad de Dembélé, sobre el que también estuvo intenso en las vigilancias, lo que fue clave para que el Barça no contragolpeara. Persiguió a Suárez hasta el centro del campo para anticipársele. Bien por arriba para despejar centros laterales.

5

Llorente

Muy rápido y expeditivo en todo momento, confirmando el buen momento de forma que atraviesa en este 2019. Estuvo acertado al cruce para rebañar balones a Suárez y Messi, y se le vio valiente en zona de iniciación con balón para salvar la primera presión rival y dar pases limpios a los compañeros.

3

Aihen

Un chaval muy centrado y ordenado que hace todo muy fácil. En defensa y en ataque. Atrás siempre estuvo atento a cerrar respecto al eje y a aguantar al rival antes que entrarle. Y si se le iba, pues hacía falta. Conforme fue transcurriendo el partido se animó a subir por la banda para poner centros bien tocados.

4

Zubeldia

Le tocó la papeleta de cerrar los espacios intermedios a Suárez y Messi y lo hizo a la perfección, con una madurez impropia de su edad. Tuvo, además, arrestos para mirar hacia arriba con alguna conducción en vertical que rompió líneas. Se lesionó en el 52 con una acción como la de Illarra en Mestalla.

4

Merino

Hizo un muy buen partido. En la primera parte se encargó de anular a Arthur, cerrándole su zona, y tampoco se arrugó a la hora de meter el pie ni ante Messi ni ante Vidal. Con la lesión de Zubeldia se colocó de 'cuatro', desde donde metió un gran pase al espacio a Juanmi en el 1-1. Terminó jugando de central.

3

Pardo

Entró algo frío al partido, sobre todo a la hora de las disputas. Le costó mirar hacia adelante, pero en la primera ocasión en la que lo hizo le dejó solo a Juanmi ante Ter Stegen. Esa acción le animó y después tuvo más continuidad en el juego, aunque al final el partido se le hizo demasiado largo.

3

Oyarzabal

Jugó a la derecha y no apareció mucho, principalmente porque se encargó de fijar a Lenglet en ataque para que subiese Zaldua y porque en defensa estuvo atento de ayudar por dentro y tapar las subidas de Jordi Alba. Aún así, tuvo dos remates en la segunda parte y no llegó por poco a otro centro de Aihen.

2

Willian José

Le costó sujetar balón de espaldas en la primera parte y por eso no pudo girarse la Real para atacar. No obstante, tuvo una gran ocasión en el minuto 35 que se le fue arriba en posición forzada. Tras el descanso puso un buen centro a Oyarzabal y condujo alguna contra, aunque no generó gran peligro.

4

Juammi

Fue el realista que más quiso profundizar con sus desmarques y se manejó bien de espaldas ante Semedo. Tuvo una buena oportunidad en el 35 pero se le sacó Ter Stegen. En la segunda parte marcó un gran gol que sembró el miedo en el Camp Nou. Ya lleva seis goles en la presente temporada.

3

Sangalli

En su primer minuto sobre el campo ya protagonizó dos remates, uno de cabeza y otro desviado desde fuera del área. Mantuvo bien su posición y se animó a ir hacia arriba.

-

Sandro

Regresó a la que fue su casa aunque apenas tuvo tiempo para hacer cosas interesantes.

-

Barrenetxea

Cinco minutos en los que se movió mucho por dentro para generar incertidumbre en el rival.