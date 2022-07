La Euskal Txapela cierra una pretemporada que arranca ya

El derbi vasco entre Real y Athletic con la Euskal Herriko Txapela en juego servirá como cierre de la pretemporada de los realistas que dará comienzo el jueves. Guipuzcoanos y vizcaínos se verán las caras en un interesante amistoso el 5 de agosto en el campo de Lasesarre en Barakaldo a partir de las 20.45 horas, a una semana del inicio de la Liga. Ese mismo día el cuadro txuri-urdin disputará por la mañana (11 h) otro amistoso, en este caso ante el Eibar en Zubieta.

Los realistas apuran los últimos días de vacaciones antes de regresar al trabajo dentro de cinco días. Aún hay futbolistas que disfrutan del tiempo de descanso lejos de Gipuzkoa, aunque también hay otros miembros de la plantilla que han acortado sus vacaciones para empezar a ponerse a tono. El lunes trascendió que Oyarzabal, Carlos Fernández y Guevara se machacaban estos días en el Reale Arena mientras los nueve potrillos llevan a cabo el periodo de adaptación para sumarse a la disciplina el jueves.

Ese día están citados en Zubieta todos los jugadores del primer equipo, a excepción de los internacionales Isak y Ryan. El sueco y el australiano se incorporarán a la dinámica de grupo una semana después que sus compañeros, el 14 de julio, al haber tenido que afrontar una serie de partidos con sus respectivas selecciones al término de la Liga en mayo. A quien sí que se le espera el primer día de trabajo es a Mohamed-Ali Cho, hasta ahora la única cara nueva en la Real. Está previsto que su presentación oficial como nuevo realista se produzca en la víspera del inicio de la pretemporada.

Debido a la baja de Ryan, Imanol tendrá que echar mano de otro portero del filial, ya que solo contará en un primer momento con Remiro como guardameta del primer equipo. Zubiaurre comenzará con los mayores tras ampliar su contrato hasta 2024. Tampoco se descarta que Ayesa o Marrero puedan acompañar al navarro y al ordiziarra en los primeros días de trabajo en Zubieta. El Sanse de Sergio Francisco inicia la pretemporada el 11 de julio.

El club confía en que todos los espacios del edificio Gainditu estén en perfecto estado de revista para el primer día de entrenamiento. El gimnasio ha sido la única zona afectada por las obras que se vienen llevando a cabo en el cuartel general txuri-urdin, pero la previsión es que este recurso esté al servicio de los jugadores en una semana.

Sin miedo al Covid

Zubieta volverá a ser el epicentro de la pretemporada txuri-urdin y la plantilla no llevará a cabo ninguna concentración fuera de Gipuzkoa. A falta de conocer el plan de trabajo para los primeros días, la intención de la entidad txuri-urdin es que las sesiones de los realistas puedan abrirse al público. En este sentido, influirá en gran medida el campo donde se vaya a ejercitar el equipo. Si lo hace en el José Luis Orbegozo será más factible que se permita la presencia de aficionados en la grada, mientras que si lo hace en el Z2, habrá menos posibilidades.

A pesar de que la situación epidemiológica por el Covid ha empeorado en las últimas semanas en Euskadi, Zubieta no va a blindarse contra la expansión del virus. LaLiga ya no exige mantener el protocolo Covid en los clubes, por lo que la Real no prevé someter a la plantilla ni al cuerpo técnico a pruebas de detección del patógeno. Otra cosa será que alguien presente algún síntoma, pero por norma general no se realizarán test.

Como viene siendo habitual en cada comienzo de pretemporada, los jugadores irán pasando el preceptivo reconocimiento médico a lo largo de la primera semana de trabajo en la Policlínica Gipuzkoa. Ya queda menos para que la Real eche a rodar.