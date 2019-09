El Reale Arena también será de las jugadoras de la Real Sociedad Nuria Mendoza, Itxaso Uriarte, Mariasun Quiñones, Leire Baños, Bárbara Latorre y Nahikari García en la grada del nuevo Reale Arena. / Félix Morquecho Las chicas podrán jugar en el nuevo estadio y el club trabaja para que lo hagan en el derbi del 13 de octubre GAIZKA LASA Sábado, 14 septiembre 2019, 08:41

Hoy acudirán al estadio a animar a su equipo desde las gradas. Puerta 12. Hoy toca fundirse con la afición. Pero ellas verán el partido con ojos diferentes a los del resto de espectadores. Saben que mañana pueden estar ahí abajo, escribiendo capítulos de la historia del club, de protagonistas principales, y no solo como parte del majestuoso decorado. El Reale Arena también será su casa.

La modernidad no solo ha llegado a la Real Sociedad en forma de nuevos equipamientos. Como dijo el jueves el presidente en el acto de presentación del nuevo nombre del campo, tanto las metodologías, como las innovaciones materiales, como las instalaciones forman parte de los elementos que hacen que el club siga creciendo. Y en la lista incluyó el impulso del fútbol femenino.

Es una línea estratégica y tiene sus indicadores de acción. La Real Sociedad se ha tomado en serio la lucha por la igualdad, no solo de palabra sino con hechos. Uno de ellos atañe a su nueva perla, el estadio. Lo abrirán también para ellas en la consecución de ese objetivo. Ya sucedió con el viejo Anoeta y volverá a pasar. Las jugadoras txuri-urdin disputarán encuentros en el Reale Arena más pronto que tarde.

Puede que no haya que esperar ni un mes para que ellas también se estrenen en la nueva sede como lo harán hoy ellos. El club trabaja para que se den las circunstancias que hagan posible que el conjunto de Gonzalo Arconada juegue en el Reale Arena el derbi contra el Athletic del 13 de octubre, correspondiente a la quinta jornada de la Primera Iberdrola.

La fecha reúne varios requisitos que invitan a abrir las puertas del nuevo estadio al equipo femenino. Ese fin de semana no hay jornada en la Liga Santander por compromisos con las selecciones, y la coincidencia con el derbi garantiza un gran ambiente en torno al partido.

Ellas asumen que, tarde o temprano, podrán degustar el caramelo, pero no se muestran impacientes. Hoy prefieren diluirse en ese gran todo que viene a llamarse Real Sociedad y se limitan a admirar el resultado final del estadio. Nahikari García sostiene que «es algo importante para el club en general. Llevábamos tiempo queriendo tener un estadio así, sin pistas, bonito, que pudiese ser para todo el mundo y creo que eso va a ser el nuevo Reale Arena. Algo para todos y todas».

Ya vendrá el protagonismo. Las chicas siempre han entendido que camino se hace al andar. Ya llegarán los hitos. Incluso el Reale Arena. «Fuimos las últimas en jugar en el viejo Anoeta y ojalá tengamos la suerte de jugar aquí también. Pero hoy es hoy, y está claro que ellos van a vivir algo muy especial. Ojalá el campo esté lleno y que sea algo que disfrutemos todos los realzales».

El discurso de las jugadoras tiene la doble legitimidad de quien se considera un aficionado más -lo serán hoy- mientras firma alguna de las páginas más brillantes de la historia del club con actuaciones como la victoria en la Copa del año pasado. Mariasun Quiñones parte de la base de que «el estadio es de todos. Hasta los infantiles estarán ilusionados por venir a Anoeta ya sea a jugar, a animar, a entrenar, a lo que sea. Es un estadio súper atractivo. La Real Sociedad somos todos. En cuanto a nosotras, seguramente volveremos a jugar, como parte del club y como jugadoras de Primera».

Solo cuando se les pide explícitamente abandonan el papel de fieles simpatizantes realistas para vestirse de heroínas capaces de atraer a miles de seguidores a la penúltima versión del actual estadio. Rompe el hielo la más lanzada. Leire Baños reparte juego, sobre el césped y también en la conversación. Rescata las vivencias de Anoeta contra el Athletic en liga y contra el Sevilla en Copa. «Jugar aquí fue lo más de lo más. Se animó un montón de gente. La grada estuvo a tope con nosotras y nosotras con la grada. Eso es importante. Ojalá volvamos a jugar con el estadio nuevo acabado. Estamos con ganas de que nos abran las puertas».

Abierta la veda, recoge el guante Itxaso Uriarte. «La sensación de un partido en un estadio es diferente. Se vio tanto a nivel de la gente que vino a animarnos como en nosotras mismas. Lo vivimos de otros modo. Es importante que la gente se anime a venir a vernos y ojalá podamos ver durante esta temporada incluso más gente en el campo que aquellos dos días».

Las futbolistas disfrutan paseando por el renovado césped, pero no son ni el verde, ni los remates arquitectónicos, ni el buen aspecto de la nueva tribuna norte lo que más les llama la atención. Ellas, mejor que nadie, saben que todo eso pasa a un segundo plano con el vitoreo unánime de la multitud.

Nuria Mendoza revive los dos partidos en Anoeta «como algo que fue muy bonito y muy especial sobre todo por cómo se volcó la gente. Ahora, con el estadio acabado, creo que se va a escuchar más a la gente y para nosotras es importante que nos ayuden y empujen. Ojalá podamos vivir muchas alegrías juntos».

Juegan mañana, contra el Levante, su primer partido de liga en casa. En Zubieta. Lo asumen. Saben que su tren avanza por raíles diferentes al del equipo masculino, por ahora. Aunque felicitan al club por las oportunidades del pasado curso. Nahikari entiende que «lo del año pasado -por las dos incursiones en Anoeta- fue un éxito. Nos ayudó a enganchar a más gente. Fueron dos partidos muy atractivos».

No fue gratuito. Se lo ganaron. Y es lo que piensan seguir haciendo. «Buscamos seguir dando argumentos para poder disfrutar del estadio y seguir enganchando. Queremos hacerlo bien para tener una afición que nos siga más los fines de semana. Para nosotras es aire, es energía, es un plus que nos animen. Eso te lo dan estadios así. Ojalá podamos repetir muchas veces». ¿En qué partidos? ¿Cuál sería el escenario ideal? Ellas lo tienen claro. «El sueño sería que no fuese algo puntual porque conseguimos que esto va cada vez a más», zanja Nahikari.

El club repartirá 30.000 banderas blanquiazules antes del partido Por el estreno en casa, por la inauguración del Reale Arena y por la entidad del rival, el de hoy no será un partido cualquiera. Con el propósito de ayudar a que se cree la mejor atmósfera posible en torno a los futbolistas, la Real Sociedad repartirá por el campo más de 30.000 banderas txuri-urdin para que la afición las enarbole cuando los jugadores salten al césped. A esas banderas hay que sumar las bufandas de la Grada Aitor Zabaleta y las que se entregarán a las familias que integran la grada familiar (anillo inferior), de manera que el ambiente está garantizado. También Txurdin, la mascota que ayer visitó el Reale Arena junto a las jugadoras de la Real, saldrá al campo junto con los niños y niñas que saltarán a fotografiarse con sus ídolos. Antes de ello, dará la bienvenida a los espectadores en algunas puertas del estadio, y durante el partido se moverá por distintas zonas del campo, estando más presente en la grada familiar. Ante la masiva presencia de espectadores, Euskotren reforzará su servicio especial. Habrá trenes desde Irun a las 17.22 y 17.52 horas, desde Hendaia a las 17.33 horas, desde Altza a las 17.50 y 18.05 horas, desde Lasarte-Oria a las 18.00 horas y desde Amara a las 18.22 horas. Tras el partido saldrán trenes de Anoeta a Hendaia a las 20.18, 20.33, 20.37, 20.48; desde Anoeta a Altza a las 20.25, 20.40 y 20.55 horas; de Anoeta a Lasarte-Oria a las 20.40 y 21.07 horas; y de Anoeta a Zumaia a las 20.45 horas.

Hasta Bárbara Latorre, que llega del Barcelona y conoce bien el Camp Nou, sostiene que «el estadio ha quedado espectacular. En el partido contra el Atlético y cuando juguemos nosotras, lleno de gente, esto tiene que ser increíble».

El gran estreno de hoy tendrá lugar veinticuatro horas antes del importante choque que deben afrontar mañana y acudir a la grada será parte de la puesta a punto, tal y como explica Quiñones. «Va a ser una inyección de energía. Si ya de por sí ver fútbol motiva, ver a tu equipo en el estreno del nuevo estadio y pensar que al día siguiente vas a vestir esos colores, es positivo». Ha llegado la hora del Reale Arena, un estadio para ellos y para ellas.