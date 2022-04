El Real-Betis no deja secuelas ni nuevos lesionados en Zubieta

La Real realizó ayer el habitual entrenamiento de recuperación tras empatar el viernes ante el Betis. Los suplentes y jugadores no convocados se ejercitaron sobre el verde de Zubieta mientras que los titulares realizaron ejercicios de recuperación dentro de las instalaciones. La mejor noticia es que el encuentro no deja secuelas e Imanol no tiene nuevos lesionados.