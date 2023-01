La Real visitará al Espanyol el lunes 13

Miércoles, 25 enero 2023, 07:35

LaLiga dio a conocer ayer los horarios de la jornada 21 en la que la Real visitará al Espanyol. El encuentro se disputará el 13 de febrero, lunes, a las nueve de la noche en el que será el primer partido de esta temporada en el que no juegue el fin de semana. El motivo no es otro que la Real, al no tener que disputar los dieciseisavos de final de la Europa League, tiene una semana limpia que Movistar ha aprovechado para programar a la Real en lunes. La última vez que jugó ese día fue el pasado 4 de abril, tambiénante el Espanyol en el Reale Arena (1-0).