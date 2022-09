La Real, a tratar de ser fiel a su estilo

Tras la emoción que invade a toda la familia realista por el triunfo logrado ante todo un Manchester United, la Real afronta este domingo un partido muy complicado ante el Getafe. Pero el poso adquirido en Europa tiene que ser fundamental para ganar en cualquier campo. Nos pasaba en tiempos pasados que, después de jugar competición continental o con la selección, te daba la sensación de que podías superar a cualquiera. Eso sí, sin confiarse pese a que el Getafe esté inmerso en un mar de dudas por el mal comienzo liguero: solo tiene un punto.

Con Quique Sánchez Flores, los madrileños suelen salir con un 1-4-4-2, aunque hay voces que demandan un cambio de sistema al 1-5-3-2 y ser tan agresivos como lo eran antes. No obstante, no les bastará con eso a pesar de que en ataque tienen muy buenos jugadores como Mayoral, Ünal y Mata además de Portu, quien, para mi gusto, no ha elegido bien a dónde marcharse. En el centro del campo, el Getafe cuenta con Aleñá, su director de orquesta, pero flaquea en defensa, agresiva pero débil.

Por eso, la Real, fiel a su estilo, debe aprovecharse de las dudas de los jugadores del Getafe y, a base de desgaste y de posesión del balón, buscar siempre la portería contraria. Hacer, en resumidas cuentas, algo muy parecido a lo de Mánchester, donde desde el inicio los txuri-urdin jugaron con inteligencia, sin prisa, queriendo atraer a los rivales, lo que dice mucho de la experiencia que está adquiriendo el equipo en Europa. Supo defender al principio con orden –todos en bloque–, y desplegar después el juego al que nos tiene acostumbrados, por lo que contra el Getafe, salvado las distancias, debemos hacer algo parecido.

Posibles descansos

El de esta tarde es un encuentro difícil pero bueno a la vez para que Imanol rote tras la exigencia física de Inglaterra. La plantilla es muy amplia y todos están demostrando estar bien, tanto los fichajes –Kubo, Sorloth, etc, que se han integrado de maravilla– como los de siempre, unos con goles y otros desplegando un gran juego. Bendito problema para el míster elegir entre tanto buen jugador. Pero insisto, sin relajarse porque al Getafe le urge puntuar si quiere reengancharse.