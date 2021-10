La Real C suma un punto ante el Izarra (1-1) y se mantiene en play-off

El segundo filial realista dirigido por Sergio Francisco hizo lo propio que el Sanse, empató a uno, aunque estos a domicilio ante el Izarra en Estella. Jorge Aguirre adelantó a los txuri-urdin a los cinco minutos de empezar el choque, aunque Sergio Sánchez logró la igualada seis minutos después. No hubo más goles en todo el partido, aunque sí hubo ocasiones. Al descanso, no había dominio claro. Los dos se repartieron la posesión y la segunda mitad fue más de lo mismo. Con este empate, la Real C se mantiene en puestos de play-off a Primera RFEF en quinta posición y con 12 puntos, mientras que los navarros se sitúan en mitad de tabla con dos puntos menos en su casillero. En la octava jornada, los txuri-urdin recibirán al Tropezón, que tienen 6 puntos y marcan el descenso. Los de Francisco han conseguido seis de nueve puntos posibles en Zubieta.