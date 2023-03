La Real sujeta a Villarreal y Betis

Nadie dijo que cerrar un puesto Champions fuese tarea sencilla. Los inmediatos perseguidores del conjunto txuri-urdin (Betis y Villarreal), que jugaron antes que la Real, no fallaron ayer en sus respectivos encuentros y mantienen apretada la lucha por el cuarto puesto que, eso sí, sigue manteniendo la Real tras vencer al Elche.

Los de Pellegrini no fallaron en casa ante un Mallorca que todavía no ha logrado puntuar fuera de Son Moix y que con la victoria de ayer ante los de Aguirre continúa a tres puntos de los blanquiazules. Un gol de listo de Borja Iglesias metiendo la puntera a tiro de Sabaly nada más arrancar la segunda parte dejó los tres puntos en la capital hispalense, fundamentales para el Betis en su pelea no solo por repetir clasificación europea por tercera temporada consecutiva sino también por alcanzar el sueño de la Champions. El VAR también fue protagonista en el Benito Villamarín al no señalar un claro penalti por mano de Nastasic en el área tras un control orientado de Rodri.