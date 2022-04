La Real Sociedad, con un ojo en lo que haga el Villarreal en Valencia

La Real juega el lunes, pero a lo largo de este fin de semana mirará de cerca lo que ocurra en varios escenarios donde juegan sus rivales directos por la lucha europea. El primer partido al que no quitará ojo se disputa hoy, a partir de las 16.15 horas. El Villarreal juega en el Ciutat de Valencia ante el Levante, farolillo rojo de la liga. Los de Emery tienen una cita de enjundia el próximo miércoles contra el Bayern en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y está por ver cómo afrontan el duelo de esta tarde.

El Villarreal no puede permitirse muchos tropiezos si quiere seguir con opciones de clasificarse para la Europa League de la próxima temporada. «Yo sí que he aprovechado estas dos semanas para ir viendo al Bayern, pero trabajamos pensando en el Levante –confesó ayer Emery–. Luego ya pensaremos en el siguiente partido. Hay seis en tres semanas y estudiamos cómo gestionar el grupo, teniendo en cuenta que hay jugadores que regresan de lesiones y otros, como Samu, no están».

Los otros dos rivales directos de la Real saltarán al campo mañana. Ambos en casa. El Athletic recibe al Elche (14 horas) y el Betis, a Osasuna (16.15 horas). Se supone que los locales no deberían fallar, pero las jornadas después de parón son traicioneras.

A desactivar la alarma

El Real Madrid, por su parte, ha aprovechado el parón internacional para recuperar efectivos y digerir la última derrota en el Clásico ante el Barcelona. Hoy visita Balaídos (18.30 horas) con el objetivo de mantener la cómoda renta que mantiene en la Liga respecto a sus perseguidores, y con ánimo de contener el empuje de un Barça crecido. En el horizonte, la visita que rendirá el miércoles al Chelsea en Stamford Bridge, en la ida de cuartos de la Champions.

A diferencia de lo que sucedió frente al Barça dos semanas atrás, el Real Madrid no tendrá que recurrir esta vez a experimentos y podrá conformar un equipo de gala. Benzema y Mendy han superado las lesiones musculares que arrastraban y podrían ingresar directos al once, en el que también se espera a Kroos, recuperado de la fuerte gastroenteritis que sufrió al comienzo de la semana. Salvo con Hazard, operado el martes para retirarle la placa del tobillo derecho, Jovic, tocado en un tobillo con Serbia, e Isco, al que la espalda sigue atormentando, el parón de selecciones se superó sin mayores contratiempos.

En el Celta, la novedad es la presencia de Santi Mena en la convocatoria después de no haberse entrenado durante toda la semana al tener que acudir a Almería para ser juzgado por un presunto delito de abuso sexual.