Sigue en directo el partido de la Real Sociedad con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

16:56Jorge Sainz Casi todo el peligro del Villarreal viene por las subidas del lateral izquierdo Estupiñan, al que Janu no tapa nada. 16:54Álvaro Vicente Jugada de baloncesto con bloqueos dentro del área para que Gerard Moreno gane la posición. 16:54Jorge Sainz Empata el Villarreal en 38 con gol de cabeza de Gerard Moreno tras un córner. 16:54Antxon Blanco Minuto 38. Empata el Villarreal. Gerard Moreno. 16:49Álvaro Vicente Pero desde luego la jugada y definición de Isak, sensacional. El mejor gol de la jornada. Vamos a ser optimistas: todavía va a haber uno mejor y lo va a marcar la Real. 16:48Raúl Melero Se escucha ya el OE,OE,OE ISAK, ISAK que canta la Zabaleta

16:48 Jorge Sainz Golazo de Isak 1-0 min. 31. Casi mes y medio sin marcar en casa en Liga.

16:48Álvaro Vicente La conducción de Le Normand rompiendo líneas también tiene valor. 16:48 Minuto 32. Se adelanta la Real. Bravo con la salida de Le Normand desde su jaula que encauza la jugada para que Isak lo haga todo, con un tirazo de lujo. 16:47Antxon Blanco GOLAZO DE ISAK 16:45Antxon Blanco Minuto 30. Sigue el 0-0 16:45Antxon Blanco Muy buenas acciones de Isak. Partido abierto pero el Villarreal está mejor.Gran ocasión de la Real. Janu brillante en ese centro, lástima del no remate de Oyarzabal y después de Isak.

16:43 Raúl Melero Aunque Isak acaba de tener un remate de cabeza franco que ha detenido Rulli

16:43Jorge Sainz Primera amarilla por fin al Villarreal. A estupiñán. Min. 26 16:42Raúl Melero Por ahora la Real sobrevive. PAra mí, calcado al día del PSV... 16:40Álvaro Vicente Ocasión muy clara del Villarreal. La tendencia no me está gustando nada. 16:38Álvaro Vicente El césped del terreno de juego tiene calvas. No hace mucho que lo cambiaron. Va a ser siempre así. 16:35Álvaro Vicente Coincido contigo Raúl. Nos estamos divirtiendo.

16:34 Raúl Melero Partido precioso por el moemnto. VA atener que jugar mucho y bien la real para llevárselo

16:33 Como le cuesta a Isak definir esos mano a mano. 16:32Antxon Blanco A Silva le están haciendo faltas por el norte y por el sur. Dos señaladas y dos no pitadas. Y Capoue se irá sin tarjeta y será para el primer realista que haga una falta 16:28Raúl Melero Rulli ha hecho varias cosas un poco raras...no sé si ah sido mi percepción o es que hacía tiempo que no le veía... 16:24Jorge Sainz Ya puede andar Janu atento a las subidas de Estupiñan 16:23Raúl Melero Ha salido mejor el Villarreal, la Real modo PSV: cuando el rival tiene el balón no tiene problema en replegarse

16:22 Jorge Sainz De momento el Villarreal nos ha ‘robado’ el balón

16:17Jorge Sainz Rulli vuelve a Anoeta. Es probable que le pese un poco. 16:16Antxon Blanco Como último partido del año, antes del descanso, yo pensaba en una alineación con los jugadores más habituales… de ahí que lo de Aritz también me hace pensar si Imanol piensa en el medio plazo con Zubeldia. 16:15Jorge Sainz Partido difícil hoy ante un rival que nos tiene tomada la medida en casa. Pero con Merino en el once tenemos mucho a favor. 16:14Antxon Blanco Buenas tardes. Cambios significativos en la alineación de Imanol. La presencia de Ryan vuelve a sorprender ¿o no? Los errores de Remiro parece que han llevado a darle un descanso psicológico. Habrá que ver si en enero se mantiene esta decisión. 16:13Jorge Sainz Arratsaldeon! Apoco que lo haga bien Ryan hoy se convierte ya creo en el portero titular.

16:11 Raúl Melero Muy buenas. Varios alicientes hoy para el choque de Anoeta. Es el último del año, la Real quiere ganar, vuelven Merino y Silva, Ryan debuta en Anoeta y enfrente hay un buen rival guiado por dos entrenadores guipuzcoanos. Pinta bien la cosa.