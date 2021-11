La Real Sociedad C vence en Getxo su quinto partido consecutivo y afianza su liderato

La Real Sociedad C ganó ayer su quinto partido consecutivo en Getxo y sigue liderando su grupo de la Segunda RFEF. El Arenas se aplicó en un encuentro de diferentes estilos, que terminó por decantarse en favor de la juventud y talento que demostró la Real Sociedad C. Los locales llegaron al partido con dos victorias y un empate y en busca de la zona noble del play-off de ascenso, pero un gol de Eneko Azurmendi nada más arrancar el partido fue suficiente en Gobela. Lespinasse, Zubillaga y Agirre pudieron incrementar la cuenta visitante pero no acertaron. El Arenas también tuvo algunas ocasiones que no pudo materializar y se queda en el octavo puesto liguero con 17 puntos.

La Real C, pilotada por Sergio Francisco, sigue sin conocer la derrota fuera de Zubieta y suma cinco victorias consecutivas que le confirman como candidata al ascenso.