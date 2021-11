Polémica La Real Sociedad presenta alegaciones al acta del partido ante el Valencia El club txuri-urdin no está de acuerdo con lo redactado por el árbitro Melero López, y ha alegado por «un error material manifiesto»

Aún dura la resaca del partido que disputaron el domingo por la noche la Real Sociedad y el Valencia (0-0). El club txuri-urdin acaba de hacer oficial hace unos minutos que ha presentado alegaciones al acta arbitral redactada por el colegiado andaluz Melero López. Lo ha hecho, según ha podido saber este medio, «por un error material manifiesto» en el texto redactado por el árbitro. Si sus alegaciones terminan siendo aceptadas, la entidad guipuzcoana tendrá opción de poder presentar argumentos adicionales.

El partido acabó con empate a cero y en medio de un ambiente crispado y cargado de tensión. Fruto de eso Aritz Elustondo cayó en la trampa que le tendió Wass y fue expulsado. En el acta arbitral se recoge que el de Beasain dio «una patada con uso de fuerza excesiva desde el suelo a un rival». Si bien es cierto que el defensa blanquiazul se revolvió y le lanzó una patada al valencianista, no lo es menos que no llegó a impactar del todo con la pierna del danés, quien previamente le había dado un fuerte empujón cuando el balón no estaba de por medio. Con todo, el gesto instintivo de Elustondo fue reprobable.

El acta del árbitro andaluz, que tardó mucho más de lo habitual en hacerse pública, recoge también que el goierritarra pegó un balonazo en la zona de los banquillos «en señal de disconformidad», y que después se registró un lanzamiento de un mechero desde las gradas.