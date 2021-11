Gran partido, injusto resultado

Sensaciones optimistas desde los primeros compases del partido. Perfectos, como habitualmente estamos viendo, en la presión tras pérdida, algo que somete y desgasta muchisimo al rival, en el caso de ayer al Sturm Graz. Laterales profundos y en la mayoría de los casos amplios haciendo grande el campo, y movilidad en zonas intermedias que habilitaban las llegadas de los txuri-urdin. Hubo primeras ocasiones con incorporaciones dentro-fuera. Muchas llegadas, pero costaba ver el hombre libre dentro del área. Costaría enumerar a vuela pluma la cantidad de oportunidades de los donostiarras. Minuto 37 y cuando no aciertas, otro balón al espacio, y 'estos', supieron encontrar hombre libre para rematar. La paradoja de la primera parte probablemente fuera la de Silva; es el jugador que más juega con cabeza, pero sus dos testarazos no encontraron portería desafortunadamente. Fue un duelo de dos equipos acostumbrados al chaparrón.

La segunda parte tuvo un protagonista claro. Una Real dispuesta a darlo todo para ganar. El balón parado ofensivo fue una de las armas fundamentales, sobre todo en segunda jugada, donde solo un milagro salvó a los austriacos. La jugada del gol de Sorloth me recuerda a cómo se colocaba Raúl Gonzalez en esas zonas intermedias para rebañar todo lo que se meneaba.

No soy muy de personalizar ni de subrayar pequeños detalles, sobre todo en artículos... pero me parece reseñable ciertos comportamientos mejorables. En el gol en contra, cuando sale un central a banda tiene que estar muy seguro de ir al suelo para cortar. Y dentro del área es claro que uno de los defensas es arrastrado por la conducción del rival y el otro encargado de marca, debería de centrarse en contactar físicamente con el rival. No es fácil, pero se puede entrenar.

Para terminar y como reflexión: no comparto el debate de la portería, más que desde el forofismo, a mí me gustaría que juegue uno u otro. Si cada vez que cometiéramos un error no tuviéramos la oportunidad de resarcirnos, tendríamos que subir al infantil txiki para jugar. Y esto lo hago extensible a todos y cada uno de los jugadores. El error es una oportunidad para crecer y no para enterrar a nadie.

Quiero destacar el protagonismo continuado de Januzaj ante la ausencia de Oyarzabal. Se le echaba de menos. Y la vuelta de jugadores como Barrenetxea que deben de ser el sustento de este gran equipo. Gran partido (recordemos que es el Sturm Graz, tampoco nos vengamos muy arriba), e injusto resultado.