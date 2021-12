La Real Sociedad sigue preparando en Zubieta la visita al Alavés

La Real Sociedad ha retornado hoy a los entrenamientos en Zubieta después de la jornada de descanso que tuvieron ayer los jugadores de Imanol Alguacil. Desde el club txuri-urdin, eso sí, no han facilitado información alguna sobre quiénes han participado en la sesión de trabajo de esta mañana, la penúltima antes del encuentro del domingo en Mendizorrotza frente al Alavés (18.30 horas).

Lo que sí se sabe es que Ryan, Guridi, Le Normand, Zaldua, Oyarzabal, Illarramendi, Silva, Mikel Merino, Beñat Turrientes, Rafinha, Adnan Januzaj, Alexander Sorloth, Aihen Muñoz y Ander Guevara siguen dando negativo en las pruebas PCR, así que el grueso de la convocatoria para el duelo en Gasteiz estará compuesto por ellos -menos Oyarzabal, que está sancionado-. Habrá que esperar a mañana por la tarde para saber, finalmente, si el cuerpo técnico blanquiazul ha podido recuperar o no a alguno o varios de los jugadores que dieron positivo en Covid-19 en los últimos días.

Si no hubiera ningún alta médica, el once inicial que presente Imanol en Mendizorrotza podría ser el formado por: Ryan, Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Aihen, Turrientes, Silva, Merino, Januzaj, Sorloth y Navarro o Djouahra. Rafinha, que está en perfecto estado de revista, no puede jugar porque la Liga no abre el periodo de nuevas inscripciones federativas hasta el lunes, día 3. No hay ningún responsable de la patronal de clubes que trabaje el fin de semana.