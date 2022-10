«La afición disfruta con esta Real. No solo por el juego y los resultados, es la implicación, las ganas y la actitud»

22:53Final del partido en el Reale Arena. La Real se asegura el pase con una victoria cómoda, pero el Manchester United salva su partido ante el Omonia por lo que el primer puesto todavía está en el aire. Por ahora, la Real duerme primera con todo el mérito del mundo y da continuidad a su gran momento.

¡Gracias por estar ahí! Eskerrik asko!

¡Nos vemos en la próxima! 22:53Iker Marín Pleno de victorias de la Real en Europa, zorionak txuri-urdinak.Ahora a descansar y a preparar el partido de Vigo donde la Real podría lograr su séptima victoria consecutiva.Gabon. 22:51 Gol del United en el descuento. Tocábamos ya la primera plaza con los dedos…. 22:51Min 94 en Old Trafford. Scott McTominay ha marcado tras un rebote en el área. 22:49Min 93 en Old Trafford. Gol del Manchester United. 22:49Antxon Blanco Gol del Manchester.

22:48 Con este triunfo se clasifica como mínimo para el playoff de dieciseisavos

22:48Iker Marín Dicen en Gol que además de Napoli y Arsenal no hay ningún otro equipo en las 5 grandes ligas de Europa con 6 partidos seguidos ganados como la Real. Disfrutemos. 22:48Min 89. La ha tenido Turrientes. Dispara con la zurda dentro del área, pero el balón se va por centímetros del poste del guardameta del Sheriff. 3 de añadido en el Reale. 22:47Antxon Blanco La afición está disfrutando con esta Real.no solo por el juego y los resultados, es la implicación, las ganas, la actitud. De todos. Los de aquí y los de allí. Canteranos o fichajes.. Una maravilla. 22:47Min 90 en Old Trafford. Cinco de añadido. Siguen empujando los diablos rojos. 22:46Min 87. El Sheriff ya mira al reloj para que se acabe el partido. Esta supondría la sexta victoria consecutiva de la Real. El Reale Arena corea el nombre de Imanol.

22:45 Antxon Blanco Partidazo de la Real en mayúsculas. La gente corea el nombre de Imanol. No es para menos

22:45Iker Marín Es solo un dato más pero la Real va a acabar jugando un partido de Europa League (es cierto que ante un rival flojo y con 10) con 6 jugadores que llegaron a jugar minutos la temporada pasada con el Sanse 22:45Minuto 88 en Old Trafford. El Manchester United ha disparado 31 veces, 11 a puerta. Una auténtica locura. Pero se mantiene el 0-0. 22:44Antxon Blanco Ahora mismo la Real con 12 puntos. El Manchester con 7. La Real con un +7 de goles. El MU con +2. 22:43Iker Marín Beñat Turrientes me representa cada vez que un compañero suyo mete gol, ¡¡cómo celebra los goles!! 22:42Jorge Sainz Todos contentos, goles, minutos para los chavales, titulares frescos….

22:41 Antxon Blanco Muy buena acción de Guevara en la jugada del gol. Mejorando golaveraje. Navarro con hambre… y el pobre Karrika a centímetros.

22:41Álvaro Vicente Le está saliendo redondo el partido a la Real. Y a Imanol... Jugadores con pocos minutos están teniendo protagonismo, los que llevan más minutos en las piernas están descansados... 22:41Min 81. ¡Qué bien lo ha hecho Guevara! El gasteiztarra se va de su par y consigue centrarla con la izquierda, llega Kubo al segundo palo para asistir de cabeza a un Robert Navarro que remata a placer. 3-0 en el Reale Arena. 22:41Iker Marín Y a todo esto, el Manchester United sigue sin poder con el Omonia en Old Trafford, 0-0

22:40



22:39Min 81. ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooool! ¡Gol de Robert Navarro! 22:38Min 80. Cambio en el Sheriff. Entra Felipe Vizeu y sale Rasheed. 22:38Antxon Blanco Actitud genial de Kubo. Generoso cuando podía chupar y jugársela él. Prefiere jugar con sus compañeros. 22:36 Diez minutos para el final en Old Trafford, Manchester United 0 - 0 Omonia Nicosia.22:36Min 76. ¡Qué buen giro de Turrientes dentro del área! Tiene calidad el de Beasain. No ha podido pescar Karrikaburu el pase atrás de éste. El navarro quiero su golito.

22:35 Por cierto, 80 minutos en Manchester.. sigue el 0-0

22:35 Buena jugada de Turrientes, al que está segunda parte se le ha visto algo tímido 22:35Antxon Blanco Creo que todos los jugadores que han recibido hoy minutos, otra oportunidad, la han aprovechado muy bien. Y eso es excelente en una temporada tan exigente.

22:34 La celebración del gol de Diego Rico. ARIZMENDI



22:33Iker Marín Duro o no Jorge, es lo que hay con Illarra. Imanol no se casa con nadie 22:33Álvaro Vicente Pues sí hay seguidores del Sheriff. ¿Serán directivos y familiares? 22:33Antxon Blanco Protegiendo el puesto de lateral derecho. 22:32Min 74. Entra Arambarri por Aritz. 22:32 Pues un poco duro me parece dejar a Illarra sin minutos.

22:32 Min 73. Vaya centro de Take al que llega para empalmarla de volea Guevara dentro del área, pero se le va alto.

22:32Antxon Blanco Le Normand capitán 22:31Álvaro Vicente Nos estamos acostumbrando mal. Esto de llegar a los últimos minutos tranquilos... 22:31Iker Marín Por cierto, cómo debe estar de forma Illarramendi para que en su puesto salte al césped Urko antes que él. Y ahora salta al campo Arambarri, Illarra otro partido sin jugar. 22:31Min 72. Lo sigue intentando Karrikaburu. Puede llegar hoy su primer gol en Europa League. 22:30 Me gusta de Karrika que siempre remata.

22:29 25.806 espectadores hoy en el Reale Arena.

22:29Antxon Blanco Vamos Jon estírate. Con un 2-0 puedes decir cositas 22:29Min 70. Ahora mismo, la Real primera de su grupo con 4 puntos de ventaja sobre el Manchester, que sigue empatando. 22:29 25.806 espectadores. Discreta entrada. 22:28Antxon Blanco 25.806 espectsdores 22:28Antxon Blanco Karrika solo tiene en su cabeza tres palos. Golpea todo, pero golpea con criterio de 9 puro

22:27 Jon Agirre Algo más de 20 minutos para el final. Se podrían decir muchas cosas tal y como va el partido del Reale Arena y otro que también se está jugando ahora. Pero como no quiero que me llamen gafe, voy a dejarlo así