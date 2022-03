El Sanse ha recortado seis puntos respecto a la salvación en solo dieciséis días. Los pupilos de Xabi Alonso acumulan tres victorias consecutivas y pueden abandonar los puestos de descenso dentro de dos jornadas, algo que hace un mes parecía absolutamente descabellado. La salvación llegó a estar a diez puntos, pero el filial no se rinde en los últimos doce partidos que restan. Con 36 puntos por jugarse, todo es posible. Éstas son algunas de las claves de la resurrección del Sanse.

El Haaland del Baztan. Jon Karrikaburu es un killer. En la Real C, en el Sanse o cuando dé el salto al primer equipo. El Haaland del Baztan está en racha y suma cinco goles en los últimos cinco partidos. Vio puerta ante Lugo, Ponferradina, Málaga y hay que sumar el doblete del lunes ante el Sporting. Y lo cierto es que no está siendo importante en el juego. Ante los rojiblancos apenas participó durante los noventa minutos, pero la primera que tuvo terminó en la cazuela con un movimiento de crack. Control orientado, giro, encaró la portería y fusiló por bajo. Nueve goles en algo más de 1.500 minutos. Y eso que sufre problemas de pubis.

Turrientes marca la diferencia. Beñat Turrientes es un súper clase. A sus 20 años juega como si tuviera más de 150 partidos en Primera. Imanol le necesitó durante un tramo del curso y el Sanse se desangró. Pero desde finales de enero volvió al filial para liderar la medular. Desde que retornó los potrillos suman tres victorias, dos empates y dos derrotas. Pone orden con balón, le da dos marchas más de velocidad, supera líneas de presión conduciendo el cuero, pero también es capaz de apagar fuegos realizando coberturas defensivas. Es un seguro de vida.

Con 36 puntos todavía en juego, se la jugará en el Reale Arena ante rivales directos como Mirandés, Alcorcón y Amorebieta

Zubiaurre pone el candado. Xabi Alonso decidió cambiar de portero en enero y el tiempo le ha dado la razón. Ayesa no estaba cuajando un buen año con errores flagrantes y, sobre todo, dando inseguridad a su defensa. Todo lo contrario que Zubiaurre. Con 25 años es el más veterano y tranquiliza a una zaga inexperta. Salvador en el triunfo ante el Oviedo con un penalti detenido.

Sola y Gómez, dos balas. Ander Martín y Blasco están firmando un curso notable, pero el Sanse es otro con Sola y Gómez. Los dos laterales son unas balas y aportan frescura, potencia y peligro. El donostiarra ha vuelto como un toro de su grave lesión y en un puñado de partidos ha demostrado todo su potencial. El tejano también ha caído de pie en Donostia. Tiene una facilidad asombrosa para repetir esfuerzos, buen golpeo y una inteligencia impropia de sus 18 años.

Ya no hay errores grotescos. El Sanse es ahora un equipo más maduro. Le ha costado, pero parece que ha entendido qué requiere la Segunda. Concentración y menos errores que cuestan goles y ponen el partido cuesta arriba. Si te tienen que ganar, que te pasen por encima, no por poner facilidades a tus rivales. Se han ido demasiados puntos por fallos que ahora no se cometen.

Próximos partidos

Burgos -Sanse

Sanse -Mirandés

Ibiza -Sanse

Sanse -Alcorcón

Sanse -Tenerife

Girona -Sanse

Resultados

Sanse -Amorebieta

Valladolid -Sanse

Fuenlabrada -Sanse

Sanse -Almería

Huesca -Sanse

Sanse -Zaragoza

Clasificación

EQUIPO PT J G E P GF GC

13 Leganés 40 30 10 10 10 34 34

14 Zaragoza 39 30 8 15 7 27 30

15 Huesca 38 30 9 11 10 36 30

16 Málaga 36 30 9 9 12 27 44

17 Sporting 35 30 9 8 13 33 37

18 Mirandés 33 30 9 6 15 37 48

19 Sanse 29 30 7 8 15 28 38

20 Amorebieta 26 30 4 14 12 34 48

21 Fuenlabrada 26 30 4 14 12 24 38

22 Alcorcón 14 30 2 8 20 23 57

Acierto y fe. Dos de las últimas victorias han llegado en el descuento. El Sanse ahora no baja los brazos y no se diluye como un azucarillo. Sus goles tampoco llegan por una mejoría en el juego puesto que no ha variado su plan en ningún momento. Simplemente ha mejorado la puntería además de que otros jugadores como Roberto López o Valera han aportado en lo numérico.

Partidos clave. El Sanse tiene partidos decisivos ante rivales directos, algunos de ellos en casa. Se verá las caras en Anoeta con Mirandés, Alcorcón –podría llegar descendido– y Amorebieta. Deberá viajar a Fuenlabrada y Zaragoza en la última jornada. En caso de sacar tres puntos en los encuentros en Donostia, la salvación estaría mucho más cerca. También tiene ganado el golaverage con Leganés, Sporting y Málaga. Sí se puede.