La Real Sociedad responde a las polémicas declaraciones de Didier Deschamps sobre Robin Le Normand

La semana en clave Real Sociedad estaba siendo una balsa de aceite. Tras la brillante clasificación para la Champions League conseguida el pasado domingo entre los seguidores txuri-urdin los temas de conversación eran los posibles descartes en verano, posibles refuerzos, cuáles van a ser los rivales en Europa, etc. La calma ha saltado por los aires este miércoles con unas declaraciones muy desafortunadas de Didier Deschamps, seleccionador francés, sobre Robin Le Normand.

El entrenador galo, exjugador entre otros equipos de la Juventus, ha dado este miércoles la convocatoria de jugadores que van a defender la camiseta de Francia en la próxima ventana de partidos internacionales. Una de las preguntas de los periodistas ha sido sobre Le Normand y su doble nacionalidad, lo que le va a permitir jugar con la selección de España. Deschamps ha salido por la tangente y ha declarado lo siguiente: «Es libre de tomar esa decisión (jugar con España). Parece que hay medidas tomadas por la Federación Española.... Robin tiene una carrera atípica, lo seguimos desde hace tiempo. No está en un club donde lo mires seguido y no es alguien que busque estar presente en los medios. Pero ha tenido un buen desempeño durante varias temporadas. Es su elección, le deseo lo mejor con España».

Referirse a la Real como un club «al que no ves de seguido», más si cabe cuando lleva cuatro años seguidos entre los seis mejores de la Liga, ha sido campeona de Copa y el año que viene jugará la Champions League, ha escocido, y mucho, entre la parroquia txuri-urdin. El malestar ha llegado incluso hasta los despachos de Anoeta, desde donde se ha respondido mediante las redes sociales a Deschamps, dando por sentado que no han gustado ni un pelo sus palabras sobre el zaguero realista.

Así, la cuenta oficial de la Real Sociedad en Twitter ha publicado un tweet en el que escribe lo siguiente: «Una de las características de los campeones ha sido la humildad. La Real ha sido campeona y ha tenido grandes campeones. Allez Real, Allez Robin!».

No se ha quedado ahí el departamento de comunicación de la institución blanquiazul, que minutos después ha rescatado un vídeo del pasado domingo en el que Griezmann, acompañado de sus hijas, afirmaba ante los medios que «la Real me lo dio todo. Con 14 años nadie me quería en Francia».

Con label de Zubieta

Le Normand llegó a Zubieta con 19 años en el verano de 2016. Después de casi tres temporadas en el Sanse, donde coincidió con Imanol Alguacil, dio el salto al primer equipo en el verano de 2019. En la pretemporada convenció al cuerpo técnico y se hizo con una plaza fija en la primera plantilla. Desde entonces su fútbol no ha parado de crecer hasta convertirse en uno de los mejores defensores de la Liga e internacional absoluto, circunstancia que será oficial este mismo viernes cuando Luis de la Fuente haga pública la convocatoria de la selección española.

Además, el adiós de Illarramendi le sitúa como uno de los candidatos para que la próxima temporada sea uno de los capitanes junto a Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Aritz Elustondo.