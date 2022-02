Se podría decir que Kylian Mbappé echó ayer un cable a la Real Sociedad. El gol del delantero galo en el Parque de los Príncipes dio, en el tiempo de descuento, la victoria al Paris Saint Germain ante el Real Madrid. Este 1-0 hace pensar que Carlo Ancelotti, entrenador de los blancos, podría reservar a algunos de sus jugadores más determinantes en la visita del equipo txuri-urdin al Santiago Bernabéu, el sábado 5 de marzo a partir de las 21.00 horas, solo cuatro días antes del partido que va a decidir si siguen o no vivos en la Champions League, competición fetiche del club que ganaron por última vez en 2018.

En aras de llegar con su once de gala en perfectas condiciones para esta 'final' anticipada ante el PSG, del once tipo que suele utilizar el preparador italiano en Liga, podría dar descanso ante la Real Sociedad a hombres con mucho desgaste de minutos como Modric, Kroos, Alaba, Militao, Benzema o Vinicius. Otras piezas clave como Casemiro o Mendy estarán (salvo lesión) en el equipo titular merengue, porque no podrán jugar por sanción ante los Neymar, Verratti, Messi y compañía. De todas formas, en el banquillo blanco hay otros jugadores de mucha calidad, como Isco, Jovic, Rodrygo, Nacho, Lucas Vázquez o Camavinga.

Con todo, la escuadra blanquiazul también podría tener parte de sus pensamientos fuera de la Liga, siempre que sea capaz en los próximos ocho días de eliminar al RB Leipzig y acceder a los octavos de final de la UEFA Europa League, eliminatoria en la que le esperaría otro doble partido en el Viejo Continente. Además, en la semana de la visita al Santiago Bernabéu la Real tendrá que viajar a Mallorca para recuperar la jornada de Liga aplazada en el mes de enero. Jugará ante los bermellones el miércoles 2 de marzo.

La duda de Carlos Fernández

Está por ver si para la visita liguera al Real Madrid, que se celebrará el 5 de marzo, podría entrar ya en la convocatoria Carlos Fernández. El atacante andaluz es, desde esta semana, uno más en la dinámica grupal de trabajo de la plantilla realista al haber recibido el alta médica. El cuerpo técnico de Imanol Alguacil valorará si le dan el alta competitiva o prefieren esperar unos días más.