La goleada sufrida en el Santiago Bernabéu ha escocido mucho en la afición txuri-urdin. No porque no entrara dentro de lo previsible, sino por la mala imagen ofrecida en un escenario que siempre concentra todos los focos. Y es que a nadie le gusta hacer el ridículo cuando todos le están mirando, que es lo que pasó el sábado en la visita a Madrid.

Es verdad que el cuadro blanquiazul llegaba tres días después de haber jugado en Mallorca mientras que el blanco había tenido la semana libre para preparar el encuentro. Ello puede justificar que fallasen las fuerzas en algún momento del partido pero no es excusa para ofrecer una imagen tan lamentable como la del sábado, cuando todos los periodistas locales coincidieron en señalar que había sido el peor visitante que había pasado por el Bernabéu. Algo que duele en el orgullo cuando se supone que aspiramos a hacer cosas importantes en los últimos años.

El Real Madrid no es el de los galácticos de principios de siglo ni el que con Cristiano Ronaldo conquistó cuatro Champions la década pasada entre 2014 y 2018. Va a ganar la Liga porque tiene una retaguardia muy sólida con Courtois, Militao, Alaba, Mendy y Casemiro que le permite rentabilizar sus goles. Pero Cádiz y Osasuna empataron allí con la portería a cero y el Elche lo hizo a dos. Granada y Athletic perdieron por la mínima (1-0).

El cuadro txuri-urdin necesita mejorar su fluidez con el balón para acercarse a Europa en las once últimas jornadas

Este partido permite comprobar lo mucho que le falta a la Real para ser competitiva ante los grandes –ya que no ha ganado a ninguno de los nueve primeros y se ha llevado cuatro goleadas ante ellos– y los problemas que debe resolver para hacerse con una plaza europea en mayo. Porque ante los rivales inferiores está siendo muy solvente y eso es lo que le permite ser sexta, pero debe mejorar para lograr los puntos necesarios en esta recta final del campeonato.

Atascados en iniciación. La Real de esta temporada no se ha mostrado en general fluida en la salida de balón y ello ha provocado que Imanol cambie de estilo en ocasiones para adaptarse al rival. Esto es una virtud cuando se hace de forma puntual como en la ida en Leipzig pero cuando recurres habitualmente a ello puede generar una crisis de identidad y que los jugadores no sepan a qué se juega. La Real está lejos de ello todavía pero son demasiados accidentes graves en el último mes –Betis, Bilbao y Bernabéu– como para que caigan en el olvido.

La presencia de Pacheco en los últimos partidos persigue una evolución en la zona de iniciación para atraer al rival y poder superarle con pases por dentro y cambios de orientación, algo que no puede hacer Le Normand jugando a pierna cambiada ni los laterales zurdos con los problemas que ha arrastrado esa posición durante el curso.

A pesar de que en el Bernabéu pagó su debut en un partido de alta exigencia, la irrupción de Pacheco es una gran noticia y aspira a seguir siendo titular. Da consistencia al juego, tiene un guante para jugar el balón y es efectivo en defensa.

El sábado la Real naufragó al jugar desde atrás no solo por la bisoñez del navarro, sino porque Remiro estuvo inseguro al detectar y conectar con el hombre libre, Le Normand no es un especialista en jugar por dentro mientras que Illarramendi aún está falto de ritmo para partidos de tanto nivel. Ahí empezó a fraguarse la goleada, en que sin salida en corto todos los envíos en largo fueron presa fácil de Militao, Alaba y Casemiro para recuperar y volver a atacar a una Real que no progresaba en el campo.

A vueltas con el pivote. Otra de las buenas noticias es la vuelta de Illarramendi, con dos titularidades en tres partidos. Lo bordó contra Osasuna y puede hacerlo también ante el Alavés para engrasar la zona de creación. El de Mutriku es un gran refuerzo para lo que resta de competición.

Pero al mismo tiempo hay algo que sorprende y es que Zubimendi no haya sido titular en estos tres partidos jugados en siete días cuando había que tirar de fondo de armario y venía siendo el habitual en esa posición. Guevara pagó caro su error en Copa ante el Betis, se quedó seis encuentros sin jugar y reapareció en Mallorca para ser sustituido en el descanso.

La posición de 'cuatro' es clave en cualquier conjunto como la Real que quiere ser propositivo y se maneja en 1-4-3-3. Que ahora no se sepa quién es el titular genera incertidumbre, más allá de que el técnico tenga tres alternativas para esa ubicación.

Delanteros desconectados. La Real no tiene un problema de cualificación de sus atacantes pero es verdad que ninguno está haciendo un año notable, más allá de un Oyarzabal que lleva 15 goles y de Januzaj, que en su quinta temporada aquí está demostrando sus condiciones.

Pero los números de los dos delanteros que cambiaron la cara de la Real en las últimas temporada, Isak y Portu, son muy pobres. Cuatro goles en Liga entre los dos, los cuatro del sueco, revelan que hay un problema en ataque, sobre todo con Barrenetxea y Carlos Fernández fuera de combate. Y Sorloth tampoco ha terminado de asentarse, con un solo tanto en Liga y cuatro más entre Copa (2) y Europa (2). Números bajos para ser los delanteros de un aspirante a quedar entre los seis primeros.

El Bernabéu no fue el mejor día para que los de arriba brillaran, pero a Isak se le vio incluso torpe con balón en las pocas veces que pudo encarar cuando es un futbolista habilidoso con los pies y atrevido para profundizar.

La buena noticia es que Silva está recuperando sensaciones, con actuaciones positivas ante Osasuna y Mallorca, y una buena primera parte en el Bernabéu en la que fue de los pocos que hizo algo en campo rival. Sin duda que los atacantes dependen de las condiciones en que les llegue el balón arriba y la recuperación del canario tiene que ayudar a que mejoren sus números.

Con todo la situación en la tabla sigue siendo positiva, con dos puntos de ventaja sobre el séptimo, el Villarreal, y once partidos por disputar en once semanas, pero hay que mejorar en juego para que la Real se acerque a lo que se espera de ella. Porque la imagen del Bernabéu es injustificable y no hay por dónde cogerla. Se mire por donde se mire.