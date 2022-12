Todos juegan en casa en este derbi

Desde lo alto de la montaña observa Jesús Mari Satrústegui, con los 162 goles que le convierten en el máximo goleador de la historia de la Real. Nacido en Pamplona hace 68 años, el 9 de la Real es el mejor ejemplo del excelente encaje que los futbolistas navarros han tenido en el club blanquiazul. Un encaje lógico por cercanía, afinidad, identidad y cultura. El equipo que este sábado se mide a Osasuna en el primer derbi de la temporada es la mejor prueba de ello, con Remiro, Pacheco, Aihen, Merino y Karrikaburu en sus filas.

Jesús Mari Satrústegui | Exfutbolista «Cuando mi hijo jugaba contra la Real quería que perdiera»

«Siempre ha habido excelente sintonía», asegura el gran Satrus. «Hay un feeling especial entre la gente y también entre los equipos, dejando aparte algún momento puntual del pasado. Soy vecino de Patxi Irigibel -¡vaya pareja de goleadores puerta con puerta!- y tenemos una muy buena amistad. Hablamos mucho y siempre sale a relucir la excelente relación que hay. Un hijo mío jugó en Osasuna».

Jesús Mari Satrústegui es el máximo goleador de la historia de la Real Sociedad. / MICHELENA

La Real siempre ha sido un destino productivo para el jugador navarro. Satrus llegó a la Real con 17 años y, tras dos temporadas en el Sanse, debutó en el primer equipo el 8 de septiembre de 1973 ante el Murcia (1-1). Durante trece campañas disputó 374 partidos oficiales, fue doble campeón de Liga e internacional en 32 ocasiones. «En el equipo campeón estaba también el recordado Jenaro Zelaieta. Para muchos futbolistas navarros era y es una gran ilusión jugar en la Real, pero siempre queriendo que a Osasuna le vaya bien, y ahora con Jagoba Arrasate, más. Ya les dije hace mucho tiempo que era un gran entrenador. Y hace poco, en un partido de los veteranos de la Real coincidí con Bittor Alkiza y me impresionó. Es un orgullo cómo están llevando Osasuna».

Pese a su condición de navarro y de padre de jugador de Osasuna en su momento, a Satrus le pueden los colores. «Tengo una anécdota de cuando mi hijo jugaba en las categorías inferiores rojillas, Una vez jugaban contra la Real y le dije que yo, como siempre, iba con la Real a tope. El chaval no entendía que jugando él en Osasuna su padre quisiera que perdiera. ¡Cómo lloraba! Cuando subió al Promesas coincidió con Mikel Merino. Le seguí en un montón de partidos y hoy es una pieza clave en la Real».

Miguel Merino | Exfutbolista «Encajar aquí es muy fácil por el carácter de la gente»

Miguel Merino fue un fino centrocampista de Osasuna a finales de los 80 y principios de los 90. «Teníamos muy buena relación con Txiki Begiristain, Bakero, Rekarte y compañía. Yo viví aquella época. Sufríamos mucho porque la Real era un equipo campeón, pero la relación era muy sana». Hoy, más que por su excelente trayectoria deportiva, es reconocido por ser el padre de Mikel Merino. «Con los navarros siempre ha habido buena relación, como entre Real y Osasuna, y eso influye para que los jugadores navarros encajen bien. La clave es el carácter de la gente. En el caso de Mikel, en la Real ha encontrado un vestuario muy parecido al que dejó en Osasuna, familiar, con gente de la cantera que mantiene esa identidad. No es muy difícil encajar».

Miguel Merino, exfutbolista profesional y padre de Mikel Merino. / MORQUECHO

Recuerda Merino que «en nuestra época, cuando un extranjero venía a Osasuna se integraba de maravilla. Lo que se ha encontrado Mikel en la Real no tiene nada que ver con lo que se encontró en Alemania, con un vestuario totalmente profesionalizado y de diferentes culturas, una torre de Babel. Al llegar a la Real, por el contrario, te encuentras con que no solo te integras en el vestuario, sino que lo haces con naturalidad en todos los ámbitos. Enseguida te llevan a una de esas cenas que organiza el vestuario y además la ciudad ayuda mucho».

Explica que «las relaciones con los jugadores de la Real y del Athletic eran muy buenas en nuestra época y lo siguen siendo. Todo ayuda, el entorno, la forma de ser... El carácter navarro y guipuzcoano hace que siempre se acoja y se cuide al que viene. El navarro es de pocas palabras pero buenos y muchos hechos, y las amistades perduran en tiempo. En San Sebastián los navarros encajan bien porque tenemos muchas cosas en común con Donostia, con Gipuzkoa y con el País Vasco».

También funciona la afinidad en sentido contrario, como demuestran «Arrasate y Alkiza, que aparte de su valía como entrenadores, que han demostrado con claridad, han tenido una gran acogida porque son gente muy normal, muy campechanos y se han adaptado de maravilla. Se vive muy bien en las dos ciudades. Se les ve que están a gusto en Pamplona».

Ainhoa Bakero | Exfutbolista «La relación Gipuzkoa-Navarra es muy cercana y buena»

No jugó en la Real porque entonces no existía el equipo femenino, pero la goizuetarra Ainhoa Bakero triunfó en el Añorga, lo mismo que sus hermanos en el equipo realista. «Los navarros siempre han sido muy bien acogidos en Gipuzkoa, lo mismo que sucede al revés. Es natural, estamos en casa. De Goizueta, el acceso más fácil es a Hernani y siempre ha habido mucha relación. Nuestro padre trabajaba en Añorga y al poco de nacer nos vinimos a vivir y fuimos muy bien recibidos, siempre nos han hecho sentir de aquí. La relación Gipuzkoa-Navarra es muy cercana y buena».

Ainhoa Bakero lanza el balón hacia arriba en Anoeta. / MORQUECHO

Bakero no era la única navarra del Añorga en aquellos años. «Con nosotros jugaba Paula Casares, que era la portera. Hoy trabaja con el euskera en el Gobierno de Navarra. Estudiaba en Donostia y jugaba con nosotras, llegó a ser internacional».

Hay muchos navarros y en puestos importantes en la Real de hoy, pero la goizuetarra reconoce que no sigue al día la actualidad del equipo masculino. Sí del de mujeres, con el que disfruta. «El año pasado hicieron una gran temporada y podrían pensarse que fue un hecho puntual, pero no era así. Esta temporada están dando guerra de nuevo y se ve además que entre ellas hay un ambiente muy bueno. Que entre los jugadores haya buena relación es clave en el rendimiento». La presencia de navarros en la Real siempre ha sido un elemento de cohesión. Todos juegan en casa este derbi.

Miguel Santos | Exrepresentante «Veo a la Real en Europa y a Osasuna muy cerca de ahí»

Miguel Santos (Pamplona, 71 años) ha pasado más de media vida en Donostia, pero sigue latiendo su corazón navarro. «Llevo 47 años aquí. Soy socio de la Real y de Osasuna y accionista de la Real. De Osasuna no, porque no es sociedad anónima, pero he sido socio compromisario del club. Me agrada el clima de cordialidad que impera en las relaciones entre Gipuzkoa y Navarra, sin tonterías de piques».

Miguel Santos, exrepresentante. / JOSÉ MARI LÓPEZ

El exagente de jugadores y presidente de honor del Gipuzkoa Basket asegura que «siempre ha habido una sintonía natural, lógica por la proximidad. El motivo de que yo viniera a vivir a San Sebastián es que fue el destino del viaje de novios de mis padres y yo pensé que por algo sería y que si me movía de Pamplona sería a Donostia, y aquí sigo. Lo viví y lo vivo naturalidad y proximidad. Los navarros siempre encajan en San Sebastián, siempre encuentran un clima de colaboración, empatía y simpatía. Y lo mismo al revés. Cuando voy a Pamplona coincido muchas veces con el padre de Merino, al que representé, y produce satisfacción ver esa sintonía. Hay mucha naturalidad».

Los motivos de la afinidad son obvios, no necesitan explicación. «Se da en las dos direcciones, se ha dado siempre y está pasando ahora. Jagoba Arrasate y Bittor Alkiza son el mejor ejemplo. Al final, el encaje depende del carácter de cada uno. Yo, personalmente, siempre me he sentido cómodo. Me encuentro bien».

Y los dos técnicos de Osasuna son personalidades en Navarra. «Todo el mundo está encantado con ellos. Su estabilidad dice mucho de la entidad, de la directiva. Es importante la estabilidad, analizar por qué se renueva al entrenador o por qué no, más allá del resultado. Es lo mismo que pasa en la Real con Imanol. Osasuna acertó con Braulio, la vinculación entrenador-director deportivo-presidente es clave. Los dos clubes son parejos en eso, cada uno desde su lugar en una competición tan exigente como la Primera División».

Cree que «vendrá gente de Navarra, hay tiempo para volver a casa a cenar. Me han pedido entradas y va a ser un derbi simpático. No tengo el corazón dividido. Siempre digo que suele ser bueno que este tipo de partidos los gane el de casa, pero no soy yo el que va a decidir el resultado, así que, que pase lo que tenga que pasar. Ojo, que Osasuna es un equipo compacto y fiable, defensiva y ofensivamente. Claro que se le puede ganar, pero compite siempre y no se hunde. Ahí se ve la personalidad de Jagoba, como aquí la de Imanol».

Santos ve «a la Real en Europa a final de temporada y a Osasuna muy cerca de ahí».