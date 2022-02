Cazoo patrocinará a la Real a partir de la próxima campaña a cambio de un puñado de dólares, que diría Clint. Me resulta raro cómo las televisiones ponen más de cincuenta millones por los derechos y la firma impresa en la camiseta abonará entre ocho y diez millones de euros en tres años. Cazoo, marca británica que mancha las zamarras de Aston Villa y Everton, dos clásicos de la Premier, le dota a la Real de un prestigio importante por ser un distintivo reconocido y reconocible.

También patrocina a la selección de Gales de rugby. Además, a los galeses les viste la firma italiana Macron, la misma que a la Real. Así que haciendo una comparación, la escuadra blanquiazul puede ser el equipo del dragón, como se conoce al conjunto que ha ganado el torneo en seis ocasiones desde que es Seis Naciones. Por cierto, que el patrocinio de Cazoo en los tabloides británicos lo recogieron como «un contrato multimillonario», con la empresa de alquiler de coches. No trascendió la cantidad firmada con la federación galesa.

Existe una certera conexión entre el país situado en el oeste de las islas británicas con la Real, personificado en el genial John Benjamin Toshack. Y más recientemente con Chris Coleman, primer entrenador que tuvo el club tras el descenso a Segunda, y con David Vaughan, aquel extremo zurdo que jugó nueve partidos e hizo un gol. Si con Cazoo le va al cuadro guipuzcoano igual de bien que a la selección de Gales en el deporte oval, me faltan estilográficas para firmar.

Robar cerca de Maximiano

Imanol puso toda la carne en el asador, con lo que para muchos es el once de gala. O de Gales. Los dragones al césped. Se dejó gente de calidad en el banquillo, claro, pero este nimio detalle es porque solo pueden jugar once. Empezó con rock and roll porque la Real le metió una marcha larga al encuentro. Quería presionar arriba y robar cerca de la portería de Maximiano. Le funcionó al principio pero un par de descuidos atrás casi se cargan el plan de partido trazado por el oriotarra. Remiro evitó el 0-1 y Oyarzabal volvió a abrir el camino que Rafinha certificó muchos minutos después. Entre medias buen juego, un puñado de ocasiones claras y el lamento por fallarlas desde la grada que se desvaneció al marcar el brasileño. Si este partido se juega el año pasado, la Real hubiera ido 3-0 a la hora de juego. Carpetazo a la racha de no marcar dos goles en Anoeta en Liga y tres puntos que le sitúan en plena pelea por Europa con el partido ante el Mallorca pendiente para el próximo 2 de marzo.

Imanol no pensó en Leipzig y alineó su once más reconocible –cierto que antes he tenido la osadía de escribir 'de gala', pero para gustos los colores y más los jugadores– para volver a la senda del triunfo tras los dos últimos empates a cero en liga ante el Getafe y Valencia.

Las claves Lo mejor: Imanol alinea un once reconocible y tiene en el banquillo varias balas para desequilibrar el choque

Lo peor: la Real desaprovechó un puñado de ocasiones en los 37 minutos entre los goles de Oyarzabal y Rafinha

A destacar: tres puntos importantes y carpetazo a la mala racha de no marcar dos goles en Liga en Anoeta

La permuta de Rafinha y Portu le dio la razón al oriotarra y el gol del brasileño fue abrazado con agrado por la hinchada y cerraba el choque definitivamente. Llega una parte de mes muy exigente (Leipzig, Athletic, Leipzig , Osasuna y Mallorca) donde hay muchísimo en juego. Que los jugadores estén en plenitud será fundamental ante partidos que tienen muchísima carga tanto física como emocional.

Illarramendi y Monreal

Habló Roberto Olabe y ante la batería de preguntas se le preguntó por Illarramendi. «Le veo en la parrilla de salida definitiva para jugar», confesó el director de fútbol. Pensarán ustedes que somos unos 'pesados' preguntando a Imanol, a Olabe o a Aperribay por el mutrikuarra. Puede ser, pero es que estamos ante un jugador singular, de los mejores en su puesto a pleno rendimiento. Es algo con lo que suspiran los aficionados: Illarra siendo el jefe en la sala de máquinas. Y si le sumamos a Monreal cuando se recupere, añadiremos un valor añadido más a la plantilla. Un equipo de dragones.