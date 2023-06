La Real Sociedad presenta su nueva equipación

La Real Sociedad ha desvelado hoy su nueva equipación de cara a la temporada 2023-24. El equipo txuri-urdin la estrenará este domingo en el Reale Arena en el partido ante el Sevilla, que a su vez será el último encuentro de Asier Illarramendi. La Real Sociedad vestirá esta nueva camiseta la próxima temperada tanto en liga como en Champions.

El club txuri-urdin ha activado ya la preventa de su nueva camiseta, cuya principal novedad reside en las franjas azules, concepto ideado por el escultor Iñigo Manterola. El mismo lunes la nueva equipación de la Real Sociedad estará ya disponible en las tiendas oficiales del club.

Novedades en la equipación de la Real Sociedad

La nueva indumentaria de la Real Sociedad cuenta con notables novedades. Por un lado, llaman la atención las rayas azules, «formadas en concepto tridimensional y en distintas tonalidades, asemejándose a una escultura». El escudo de la Real Sociedad, de silicona flexible, parece flotar sobre una de las rayas en la propia camiseta.

Otra de las marcas de identidad de la camiseta de la Real Sociedad es el cuello, «de tipo polo y que cirra en pico cruzado, y en las mangas. En ambos resaltan dos franjas de color navy (azul marino). En su interior, además de Macron, luce el claim 'We are Real', muy apropiado para este año europeo. En la parte trasera, a la espera de integrar desde el lunes los dorsales de la temporada 23-24, no faltará la ikurriña».

Por otra parte, los pantalones mantienen su color blanco, eso sí, con cordón azul marino y con medias que rompen en blanco en la mitad y con dos bandas blancas y azules, además de las siglas RS a la altura de los tobillos. La equipación está elaborada con tejido MPerformance System, diseñado de forma «específica» para la práctica deportiva, «garantizando ligereza, transpirabilidad y libertad de movimiento». En un claro mensaje de sostenibilidad, la equipación está confeccionada con Eco Fabric, subraya la Real Sociedad en su web.