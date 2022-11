Sigue en directo el Real Sociedad - Manchester United

18:46Imanol Troyano Arratsalde on! Partidazo en Anoeta. Imanol sale con todo, con lo único que tiene, mientras queTen Hag reserva a Rashford. ¿Espera el neerlandés un partido largo?

18:46 La afición rival. Foto: EFE

18:45Jorge Sainz Kaixo. Gran ambiente pero de momento no está lleno. Al menos dejó de llover. Imanol con sus mejores galas, como debe ser. 18:45Iker Castaño Partido grande, que los jugadores soñaron algún día con jugar y los aficionados con ver. Vamos a ver cómo se da. 18:45Antxon Blanco Apuesta valiente de Imanol repitiendo equipo, con el joven Marín. Lo hizo fenomenal ante el Betis pero creía que era demasiado menú para el chaval. 18:44Antxon Blanco Me encantaría que los aficionados tuvieron un comportamiento como en aquel histótico ante el Inter 18:43 Suena el himno de la Europa League, esto está a punto de comenzar

18:43 Raúl Melero Equipo raro el del United... como si quisiera hacer el parido largo

18:43Jon Agirre Gabon!

Gau berezia, partida berezia. Ea ba dena ondo doan, hala espero. Aupa Real! 18:43 Saltan los 22 protagonistas y el equipo arbitral al campo 18:42 Los 'red devils' con Bruno de capitán también en el túnel 18:42Antxon Blanco Miles de bufandas al aire, y el himno cantado con energía. Arranque excelente desde la tribuna. 18:41 Suena el 'Txuri-Urdin' en el Reale Arena, banderas y bufandas al aireAupa Real!!!

18:40 Iraitz Vázquez Tarde-noche grande en Donostia. Ambientazo en los prolegómenos como no podía ser de otra manera. Mucha camiseta del Manchester en las tribunas. Imanol es fiel a sí mismo y sale con todo. Cómo debe ser. A disfrutar de un partidazo

18:40 La Real, con Merino portando la ikurriña de capitán al brazo, ya está en el túnel de vestuarios para saltar al césped 18:39Antxon Blanco Buenas tardes. Minutos previos de música-motivación antes del partido de los partidos. El más importante disputado en Anoeta. Vamos a ver un bonito pique entre las dos gradas de animación, la realista y la del MU ya abarrotada. Espero que se gane aquí y en el césped.

18:38 ... y también lo hace el United.

18:37 Calienta la Real...

18:36 En 10 minutos comienza el partido en un Reale Arena que se debe llenar para animar a la Real y que tiene las entradas agotadas desde hace días. En la grada habrá cerca de 2.000 hinchas 'reds' 18:35 Otro dato para saber contra qué equipo jugamos. El United tras perder 6-3 ante el City el 2 de octubre no ha vuelto a perder. Lleva invicto 8 partidos, con 6 victorias y 2 empates 18:34 Recuerden, la Real ganó 0-1 en el partido de ida en Old Trafford. 18:33 Estas son las opciones para la Real:Queda primera si gana, empata o pierde por un gol de diferencia.Queda segunda de grupo si pierde por más de un gol de diferencia.La diferencia entre ser primero o segundo es importante. Siendo primeros nos clasificamos directamente para los octavos de final, que se juegan el 9 y 16 de marzo.Siendo segundos, deberemos jugar una ronda previa de acceso los días 16 y 23 de febrero ante los equipos que han quedado terceros en la Champions League



18:30 Tras una fase de grupo inmaculada, 5 partidos jugados y 5 ganados, la Real ocupa la primera plaza del grupo E, lo que de mantener supondría su clasificación directa para los octavos de final de la Liga Europa, un objetivo que tiene a tiro 20 años después.

18:29 El de esta tarde es el partido más importante a nivel europeo que ha jugado la Real en Anoeta ante su afición por varios motivos. El primero, el rival. El Manchester United es uno de los equipos más laureados y ricos del mundo y el que probablemente más aficionados tiene en todo el mundo. Ganar a un equipo así siempre es especial. Y segundo, por lo que se juega el equipo txuri-urdin. 18:24 La Real se presenta a este partido con las bajas de Oyarzabal, Sadiq, Cho, Barrene, Silva, Kubo y Aihen.Por su parte, el Manchester no cuenta para este partido con Antony, Varane, Martial y Sancho. 18:23 Las novedades 'red' son en defensa Lindelöf, en el centro del campo Van de Beek y en la punto de ataque el joven Garnacho

18:23



18:22 Erik ten Hag busca ganar a la Real por dos goles de ventaja para ser primero de grupo con este once: 18:22 Sí que presenta novedades en su equipo titular el entrenador del United 18:21 La novedad es que no hay novedad por ningún lado en el equipo. El entrenador realista apuesta por el mismo once que jugó contra el Betis, incluido el joven Pablo Marín

18:20