El fútbol es una montaña rusa en la que hoy te ves abajo y mañana arriba. Hace una semana la eliminación ante el Leipzig sumió al entorno realzale en la decepción y ahora resulta que si la Real gana el partido que tiene pendiente en Mallorca se sitúa a dos puntos del tercero, el todopoderoso Betis que está haciendo la mejor temporada de su historia. Como se ve, no todo es blanco o negro.

Claro que para que las cuentas salgan hay que sumar los tres puntos y no será fácil ante un cuadro bermellón que se encuentra a gusto en su feudo, pero que tiene un potencial menor al del blanquiazul. Y si hay que reconocer que el Leipzig era superior para no hacer leña del árbol caído en Europa, ahora no sirve apelar al cansancio y a que no hay enemigo pequeño en la visita a Palma.

La Real llega con bajas importantes. A las de larga duración de Monreal, Carlos Fernández y Barrenetxea, se añaden las de Januzaj, Rico, Rafinha, Aihen y Zaldua, que no forman parte de la expedición y se quedaron en casa para recuperarse. Pero Imanol tiene mimbres suficientes como para disponer de un conjunto competitivo, tanto en el once inicial como en el banquillo.

Los jóvenes Pacheco, Djouahra, Martín y Sola demostraron el domingo ante Osasuna que el Sanse está para algo, sobre todo esta temporada en la que milita en Segunda División y el salto de categoría es menor. Por eso ninguno acusó la falta de ritmo, más allá de los nervios lógicos de jugar ante 30.000 espectadores.

Además de estos cuatro, Imanol se ha llevado a tres más. La gran novedad es la presencia del tejano de 18 años Jonathan Gómez ante las ausencias de los tres laterales zurdos de la plantilla. Tres partidos completos con el filial le han bastado para abrir la puerta del primer equipo. Olasagasti acude para dotar de efectivos a una medular en la que Merino llega con un dedo del pie dolorido y Rafinha está lesionado, mientras que la presencia de Lobete es habitual desde que Januzaj es baja y a Isak hay que dosificarle.

Cuatro meses sin ganar fuera. La Real llega a Mallorca con el objetivo de poner fin a su larga sequía lejos de Anoeta, donde no gana desde que lo hiciera hace cuatro meses en El Sadar el 7 de noviembre. En el arranque de Liga lo logró en Cádiz, Granada, Vigo y Pamplona en las siete primeras visitas, más empates en Getafe y el Wanda, pero después ha bajado su rendimiento a domicilio conforme se le han ido acumulando los partidos y el cansancio.

En las cinco últimas salidas solo ha rascado dos puntos, los empates en Mendizorrotza y Mestalla, cayendo goleada en el Villamarín y San Mamés y perdiendo en Cornellà. Si quiere estar en la pelea hasta el final necesita recuperar esa fortaleza que tenía al principio de campeonato como visitante y hoy tiene una buena ocasión de hacerlo.

El cuadro txuri-urdin es el que mejores números presenta de los ocho primeros contra los equipos de la segunda mitad de la tabla, ante los que promedia 2,40 puntos por encuentro, lo que supone un importante asidero moral. Además, está acostumbrada a jugar cada tres días y eso tiene que ser una ventaja frente a un Mallorca que jugó un partido muy intenso el sábado ante el Valencia de Bordalás en el que acabó expulsado el propio entrenador, Luis García Plaza.

Son Moix, una plaza difícil. El Mallorca lleva con tranquilidad la campaña de su regreso a Primera División, ya que tiene cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso con un partido menos por disputar. Para acercarse a su objetivo de la salvación ha volcado todas sus fuerzas en las últimas semanas en los partidos de casa, ya que tenía cuatro en 26 días, un ciclo que cierra hoy contra la Real. A pesar de que viene de perder el sábado ante el Valencia (0-1), los triunfos que logró ante el Cádiz y el Athletic le ha dado un importante colchón en la clasificación.

Y es que su punto fuerte son los partidos de casa, donde ha conseguido el 69% de los puntos. Sus triunfos no han sido ante conjuntos de relumbrón –Espanyol, Levante, Cádiz y Athletic–, pero Betis, Villarreal y Sevilla no han pasado del empate allí. Y el Barcelona ganó con un solitario gol de Luuk de Jong hace dos meses, ya con Xavi en el banquillo.

Eso sí, en los siete encuentros de Liga que ha disputado en 2022 presenta un bagaje de dos triunfos, los mencionados ante Cádiz y Athletic, y cinco derrotas, superando solo en puntos sumados en este parcial a Valencia, Granada y Rayo. También es verdad que ha caído ante rivales como el propio Barcelona o en las visitas a Villarreal y Betis.

El cuadro bermellón tiene una delantera interesante con el extremo japonés Take Kubo, el veterano Ángel Rodríguez que lleva tres goles y el ariete kosovar Muriqi, que ha llegado en enero y se ha convertido en el ídolo de la afición en apenas dos meses. En la última visita a Mallorca, en la 19/20, la Real ganó por 0-1 con gol de Odegaard.