Segunda RFEF La Real Sociedad C cae en Zubieta frente al Laredo por su falta de efectividad

El filial txuri-urdin no pudo concretar su dominio y perdió ante el conjunto cántabro. / RS

La Real C cayó ante el Laredo (0-1) en un partido que no mereció perder. Los txuri-urdin dominaron la primera parte, aunque sin grandes ocasiones. Tras la reanudación, los locales tuvieron dos ocasiones de marcar. No obstante, fueron los laredanos los que anotaron de penalti.