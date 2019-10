La Real Sociedad jugará el jueves 10 de octubre un amistoso contra Osasuna en el Tajonar Osasuna- Real Sociedad en el partido de ida jugado en El Sadar de la temporada 2016/2017 / JOSE MARI LOPEZ El equipo realista competirá en el segundo parón por selecciones de la temporada en un partido que empezará a las 11.00 horas DV Martes, 1 octubre 2019, 12:18

La Real Sociedad no para y sigue su particular fase de preparación en su búsqueda de regresar a jugar en competición europea la temporada que viene. Para ello, la primera plantilla de la Real Sociedad ha hecho oficial a través de un comunicado en redes sociales un amistoso que disputará en Tajonar frente a Osasuna, el jueves 10 de octubre a las 11.00 horas. Este partido contra el equipo del ex entrenador de la Real Sociedad, Jagoba Arrasate, servirá de cara a la preparación física y táctica de cara a la temporada actual.

La entrada será gratuita para los socios de la Real Sociedad, mientras que el resto de los aficionados realistas tendrán que abonar un único precio en la taquilla de Tajonar con un precio de 10€.