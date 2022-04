Después del empate ante el Betis, a Imanol le quedó una sensación de haber hecho algo más, pero se quedó con lo positivo. «Cuando no se acierta, por lo menos no encajar. Hemos hecho un grandísimo partido, tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Agradecerles a la afición por el apoyo, han estado casi 30.000. Queríamos ganar porque iba a ser un buen regalo adelantarles. Nos quedamos con el partido que hemos hecho, aunque no hayamos acertado de cara a gol».

El entrenador oriotarra se ha ido «con pena, porque después de hacer este partido no lo hemos podido ganar. Les he felicitado a los jugadores por este gran partido». La falta de gol «no me preocupa, lo importante es hacer ocasiones en estos partidos ante estos grandes equipos, que no es fácil. No les puedo pedir más, es lo más difícil del fútbol. Jugando así vamos a acabar arriba», ha continuado.

La lectura del partido fue clara. «Hemos hecho una gran primera parte tanto a la hora de jugar como de presionar, en el segundo tiempo se ha igualado un poco más, pero si alguno ha merecido ganar hemos sido nosotros», ha confesado.

Optó nuevamente por meter cuatro medios en la medular. «Tenemos muy buenos jugadores y todos están haciendo un gran trabajo. Hemos vuelto al rombo, pero hemos hecho algún matiz, a veces aparecían y otras veces no. La calidad la teníamos nosotros por dentro. Para que esos cuatro del medio brillen, tienen que hacerlo a los de su alrededor», ha analizado.

Le quedó esa espinita con la expulsión de Silva al final. «Es triste y me fastidia que después de haber hecho este partido y sin suceder nada raro, donde los dos equipos han jugado limpio y de verdad, que haya sido expulsado. Además, siendo David seguro que no ha dicho nada grave para que le saquen roja.

Sobre el momento de Isak ha afirmado que «todo el equipo está muy bien. A Isak le falta el gol, pero está al mismo nivel que todos los demás. Lógicamente cuando los delanteros no marcan se van enfadados». El parte médico tras el partido es positivo. «Lo de Rafinha es un golpe, acabó dolorido pero nada más. Todos han acabado con buenas sensaciones y estoy convencido que estaremos el jueves».

No mira a la tabla. «Las esperanzas son que hemos visto una gran Real contra un gran equipo y es lo que me deja tranquilo. Vamos partido a partido, daba igual el resultado final y se va a decidir todo al final». El próximo jueves «tenemos otro partidazo en casa. Enfrente tenemos a uno de los mejores equipos de la Liga, que ayer sufrió un tropiezo pero está en un gran momento».

Andoni Gorosabel ha comentado después de que lo hiciera el oriotarra que «hemos hecho un gran partido y hemos tenido nuestras ocasiones. Por juego hemos sido superiores, pero cuando no se pueden conseguir los tres puntos, al menos uno. El partido en casa del próximo jueves lo vamos a afrontar de la misma manera. A Silva le he preguntado y me ha dicho que no le ha dicho nada al árbitro».

Pellegrini, satisfecho

El técnico verdiblanco se marchó satisfecho con el punto logrado en el Reale Arena. «Siempre digo que cuando uno juega de visita, si no puede ganar por lo menos no perderlo. Es un resultado justo, los dos se anularon a través del fútbol», ha comenzado.

Ha subrayado que «a la Real le costó marcar. Nos costó encontrar los espacios, se cerraron bien, pero defensivamente hicimos un partido completo. Seguimos por delante de la Real. Es lo más positivo, además de que no nos hayan marcado goles. Hicimos un partido bueno en cuanto a personalidad. Salimos desde el primer minuto a ganarlo», ha explicado.