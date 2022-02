Gipuzkoa lleva a sus espaldas grandes batallas europeas, tanto en Atocha como en Anoeta, aunque las más legendarias se vivieron en el viejo campo. Fueron noches en las que el factor ambiental resultó determinante para lanzar a los realistas hacia el triunfo como hará hoy la afición txuri-urdin. Hay un dato muy significativo y es el que habla de las quince eliminatorias en las que la Real ha jugado la vuelta en casa, que dejan un bagaje de diez clasificaciones y un resultado en ese segundo partido de doce triunfos y tres empates. Es decir, nunca ha conocido la derrota en el segundo encuentro en su fortín.

Algo así significaría hoy llegar a la tanda de penaltis como mínimo ante el RB Leipzig, el equipo más en forma de Alemania desde que cogió sus riendas Domenico Tedesco en diciembre. Lo demuestra el 1-6 que le endosó el domingo a domicilio al Hertha Berlín pero la Real jugará con doce esta noche en un Reale Arena que fue concebido para vivir partidos como éste.

A pesar de que el aforo está limitado al 85%, más de 30.000 aficionados poblarán sus gradas para empujar a los de Imanol hacia los octavos de final de la UEFA Europa League. Esa comunión entre equipo y afición ha hecho que grandes equipos europeos sufriesen en Donostia. Algunos, como el Inter y el Stuttgart, sudaron sangre para salir vivos y otros, como el Sporting Portugal –por dos veces– o el Olympique de Lyon, mordieron el polvo. La lista de conjuntos eliminados la completan el Grasshopper, Ujpest Dozsa, Zbrojovka Brno, Vikingur, Lausana, Sparta Praga y Dinamo Moscú, mientras que pasaron gracias a la ventaja que traían de la ida Lokeren, CSKA Sofía y Vitoria Guimaraes. Nadie más.

El Inter tembló en Atocha. Muchos creen que la historia de la gran Real arranca en 1981 en Gijón con el gol de Zamora pero en realidad lo hizo casi dos años antes, un 3 de octubre de 1979 en aquella eliminatoria de la UEFA ante el Inter de Milán. El conjunto neroazurri, el único que ha jugado siempre en la Serie A desde 1929, el segundo con más scudettos detrás de la Juventus y el único italiano que ha ganado en la misma campaña Liga, Copa y Copa de Europa, se plantó en Atocha con el 3-0 logrado en San Siro, donde el millar largo de seguidores blanquiazules sufrieron todo tipo de vejaciones a manos de los tifosi, quienes les lanzaron bolsas llenas de orina desde la zona más alta. Así que la vuelta se presentó caliente.

Nadie fuera de Gipuzkoa confiaba en las opciones realistas pero como tituló DV aquel día, «se rozó la gran hazaña». Satrústegui marcó dos goles y el inglés Partridge escamoteó un claro penalti sobre López Ufarte que hubiera igualado la eliminatoria. Tal fue la superioridad local que seis italianos acabaron amonestados. Al técnico Bersellini no le llegaba la camisa al cuello en los vestuarios: «No me imaginaba que íbamos a pasarlo tan mal. Mi defensa ha trabajado como nunca. Es el primer partido que perdemos en la temporada y la Real ha sido el mejor equipo al que nos hemos enfrentado». No se logró el pase pero en ese partido se pusieron los cimientos del equipo campeón.

Partidos

75/76 * Real - Grasshopper 1-1

79/80 Real - Inter Milán 2-0

80/81 * Real - Ujpest Dosza 1-0

80/81 * Real - Zbrojovka Brno 2-1

80/81 Real - Lokeren 2-2

81/82 Real - CSKA Sofía 0-0

82/83 * Real - Vikingur 3-2

82/83 * Real- Sporting Portugal 2-0

88/89 * Real - Sporting Portugal 0-0

88/89 88/89 Real - Stuttgart 1-0

90/91 * Real - Lausana 1-0

92/93 Real - Vitoria Guimaraes 2-0

98/99 * Real - Sparta Praga 1-0

98/99 * Real- Dinamo Moscú 3-0

13/14 * Real - Olympique Lyon 2-0

Con *, la Real superó la ronda

Europa apuntó el nombre de aquel desconocido que se atrevió a derrotar a todo un campeón continental y que solo unos meses más tarde estuvo a punto de ganarle la Liga al Real Madrid. Tardaría un año en lograrlo.

Leones lisboetas domesticados. El 16 de marzo de 1983 se jugó también en casa el acceso a las semifinales de la Copa de Europa frente al Sporting Portugal. En el José Alvalade un postrero tanto de Lito complicó la vida a los de Ormaetxea, ya que el valor doble de los goles fuera limitaba las opciones realistas al regresar de Lisboa sin anotar. Pero Atocha se llenó otra vez hasta los topes y llevó en volandas a los blanquiazules, que remontaron con los goles de Larrañaga, en un libre indirecto dentro del área, y Bakero tras asistencia de Zamora.

Luis de Andia elogiaba así las virtudes de la Real: «Cuando un equipo juega con esta calidad y eficacia es justo que sus seguidores le exijan llegar a la meta más alta. Porque hay fortaleza y capacidad de conjunto e individual para imponerse al rival que sea. Basta con querer, que es tanto como poder». Juanan Larrañaga, uno de los goleadores de aquella noche, dejaba una frase significativa en vestuarios: «Es fenomenal que una cuadrilla de amigos, como nosotros, estemos en las semifinales de la Copa de Europa». Ese espíritu colectivo ha estado siempre detrás de los éxitos del club y hoy se necesitará para superar al RB Leipzig.

El Stuttgart, contra las cuerdas. Si en 1983 la Real estuvo cerca de alcanzar la final de la Copa de Europa, en 1989 no anduvo lejos de disputar la de la UEFA. Después de eliminar al Dukla de Praga, Sporting Portugal y Colonia, se las vio con el Stuttgart en cuartos. En la ida perdió por un ajustado 1-0 y en la vuelta disputada el 16 de marzo se colgó el cartel de 'no hay billetes' en Atocha.

Dos horas antes las gradas de pie ya estaban a rebosar, incluso sin que se hubiera encedido la iluminación. La lluvia que cayó media hora antes dejó el césped muy rápido y la Real salió en tromba, con Toshack haciendo debutar a los potrillos Carlos Martínez y Mikel Lasa. Al cuarto de hora, tras dos balones a la madera, Zamora ya había marcado. Después las ocasiones se sucedieron ante Immel, entre ellas esa de Fuentes a puerta vacía en el 87 que pudo cambiar la historia, pero los alemanes se agarraron a los penaltis para pasar. La frase de Zamora en vestuarios refleja lo que pasó: «No se lo creen ni ellos». El Stuttgart jugó la final ante el Nápoles de Maradona.