Sigue el partido en directo con los periodistas de El Diario Vasco

18:31Álvaro Vicente Buenas tardes, Atlético, Sevilla y Real Madrid empatan sus partidos. Una buena oportunidad para acortar distancias. 18:30Imanol Troyano Arratsalde on!!! Como dijo ayer Imanol, partido complicado para la Real hoy ante un Getafe transformado con Quique Sánchez Flores. Además, los realistas cuentan con la baja de Merino, que en los últimos partidos estaba siendo el amo y señor del centro del campo. Veremos cómo responde Guridi hoy. 18:24Iraitz Vázquez Arratsalde on! Partido importante para no perder la estela de los cuarto primeros. Jugadores como Rico y Guridi tendrán la oportunidad de reivindicarse

18:24 La llegada del autobús de la Real al estadio.



18:23 Así ha sido la llegada del autobús del Getafe



18:21 Rafael vuelve a la titularidad tras estrenarse con victoria ante el Celta en Liga. Foto: Iñigo Arizmendi

18:04 El Getafe, por su parte, presenta la siguiente formación: Soria; Damián, Djené, Cuenca, Mitrovic, Olivera; Arambarri, Maksimovic, Aleñá, Óscar y Mayoral. 18:03 El once completo de la Real lo forman: Remiro, Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Rico, Guevara, Guridi, Rafael, Oyarzabal, Januzaj y Sorloth. 18:02 Imanol no puede contar con Merino, sancionado, ni Aihen, lesionado, y además ha dado descanso a Silva y Aritz. Los jugadores que entran son Zubeldia, Diego Rico, Guridi y Rafael. Además, Isak esperará su momento desde el banquillo y Sorloth sigue como titular.

18:00 Ya conocemos el once con el que saldrá la Real y que presenta hasta cuatro cambios con respecto al duelo contra el Atleti de Copa.