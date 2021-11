Cantera Real Sociedad C: el otro filial que se suma a la fiesta La Real C de Sergio Francisco lidera la nueva Segunda RFEF pese a su juventud y los múltiples cambios de cromos con el Sanse y el juvenil

Kortajarena controla el balón en un partido de la Real C esta temporada ante el Gernika. / JOSÉ MARI LÓPEZ

Apenas ha transcurrido un tercio de campeonato, pero la realidad es que el tercer equipo realista también vuela alto y divisa a todos sus rivales desde la cima en la novedosa Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español entre Primera RFEF y Tercera. En Zubieta, tal y como ha recalcado en más de una ocasión Xabi Alonso, no hablan más allá del objetivo de «nutrir jugadores al equipo de arriba», en este caso al Sanse, pero en lo deportivo no escatiman esfuerzos. 24 puntos, 7 victorias y 26 goles a favor en 11 partidos. Una única derrota. Sin embargo, el buen momento del único guipuzcoano en la categoría no es fruto de la suerte, más bien de unas claves que dan a entender el buen momento que atraviesan.

La mano de Sergio Francisco

El técnico irundarra, que también jugó en la Real y que dirigió desde el banquillo al Real Unión, afronta su quinta temporada al frente del tercer equipo y es el hombre que mejor conoce el producto que se mueve por Zubieta. Tiene la filosofía del club más que interiorizada. El estilo no cambia respecto al de Imanol Alguacil o Xabi Alonso.

DATOS A destacar

Líder. Con 24 puntos, es el primero del segundo grupo de Segunda RFEF que conforman 18 equipos.

26 goles. El segundo más goleador de la categoría. Aguirre encabeza la tabla con 5 goles.

25 jugadores ha hecho debutar el técnico Sergio Francisco en 11 jornadas.

El fortín de Zubieta

Pocos equipos de la categoría pueden presumir de la alfombra de Zubieta. El físico y la veteranía poco importan si los potrillos imponen su técnica y velocidad en el juego. Generan mucho peligro en área rival. Los resultados están ahí, de seis partidos disputados como local, cinco han acabado con victoria (sufrieron la única derrota de la temporada ante el Gernika).

Una plantilla amplia

Hasta 25 jugadores han vestido la elástica de la Real C esta temporada. La lista de lesionados en el primer equipo a principio de campaña obligó a aplicar la 'escalera' que conocen en Zubieta. Del juvenil a la Real C, de éste al Sanse, y del Sanse al primer equipo. Marrero, Ortega, Gabilondo, Cantero, Peru, Marín, Kortajarena y Magunazelaia ya han sido llamados esta temporada por Xabi Alonso.

Los 'clásicos'

Pese a la cantidad de cambios entre el Sanse y el juvenil, hay trece jugadores (Marrero, Cantero, Sukia, Peru, Recio, Cortés, Zubillaga, Dadie, Gorrotxategi, Marín, Balda, Lespinasse y Aguirre) que traspasan los 500 minutos y forman regularmente los 'onces tipo' cada semana.

Un equipo con gol

Los 26 goles marcados en las once primeras jornadas le convierten en el segundo conjunto más goleador de 90 equipos por detrás del Córdoba (30). Hasta 13 jugadores –Aguirre (5), Balda y Marín (4), Lespinasse, Recio y Azkune (2), Magunazelaia, Kortajarena, Larrañaga, Teijeira, Gabilondo, Dadie y Sukia– han perforado la meta de los rivales a los que se han enfrentado hasta ahora.

Ilusión

Y por encima de todo, sueñan con seguir los pasos de los que hoy visten la camiseta del primer equipo. No es la misma ilusión que la de un veterano. Este domingo visitan al Arenas con el objetivo de mantener el liderato. No miran al futuro, pero si se mantiene en la pelea a final de campaña, lucharán por ascender a Primera RFEF, siempre que el Sanse logre la permanencia en Segunda y no descienda.