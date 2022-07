La Real Sociedad 22/23 echa a andar el jueves en Zubieta con el comienzo de la pretemporada, pero la dirección deportiva, con Roberto Olabe y Erik Bretos a la cabeza, lleva meses trabajando en la confección de la plantilla, que año a año tiene que ser más completa para cumplir con los objetivos que se imponen desde el mismo club. La exigencia se ha instalado en el Reale Arena, toda vez que con la tercera clasificación europea consecutiva no se piensa en otra cosa que en seguir viajando más allá de los Pirineos.

Para ello, Imanol Alguacil tiene un amplio bloque de jugadores intocables, algunos futbolistas que saldrán en verano, otros que tienen abierta la puerta de Anoeta, mientras que hay otro nutrido grupo de canteranos del filial que pelearán durante la pretemporada por ganarse la confianza del entrenador. Sin olvidarse, sin duda, de que el club txuri-urdin tiene previsto en su hoja de ruta incorporar dos o tres jugadores más del centro del campo hacia adelante con el fin de cubrir las bajas en la parcela ofensiva. Aunque eso sí, el oriotarra está encantado con la plantilla, siempre se ha manifestado en esos términos, gracias a un elenco de futbolistas fiables y de primer nivel que están bien blindados, tanto a nivel contractual como con elevadas cláusulas de rescisión difícilmente de asumir para los clubes más potentes.

Intocables Álex Remiro Mathew Ryan Andoni Gorosabel Alex Sola Diego Rico

Aihen Muñoz Robin Le Normand Aritz Elustondo Igor Zubeldia Jon Pacheco

David Silva Ander Barrenetxea Mikel Oyarzabal Mohamed Ali-Cho Carlos Fernández

Alexander Isak Con contrato Andoni Zubiaurre Jon Guridi Nais Djouahra Salidas Joseba Zaldua

Cristian Portu Adnan Januzaj Nacho Monreal Kevin Rodrigues Jon Bautista

Modibo Sagnan Futuribles Brais Méndez Takefusa Kubo Rafinha Alcantara Alexander Sorloth

Cerca del primer equipo Urko González de Zarate Jon Ander Olasagasti Ander Martín Robert Navarro Jon Karrikaburu

Ese grupo de jugadores se podía denominar como intocables, aquellos que forman el grueso de la plantilla y que están llamados a terminar entre los seis primeros clasificados. Imanol ha demostrado tener un once fijo y no se casa con nadie, aunque tiene una confianza absoluta en los Remiro, Le Normand, Zubimendi, Merino, Silva, Oyarzabal e Isak, por ejemplo. Esa columna vertebral está bien cimentada por actores secundarios que elevan la competitividad durante la semana. El famoso «lunes a viernes es más importante que el fin de semana» que suele mencionar Jokin Aperribay. La reciente renovación de Álex Remiro hasta 2027 no hace más que reforzar esta tesis. Tras la prolongación del contrato del navarro, la Real trabaja en la de jugadores como Le Normand o próximamente el capitán Mikel Oyarzabal, mientras que potrillos con aspiraciones terminaron de sellar su renovación el viernes. Beñat Turrientes y Jon Pacheco serán txuri-urdin hasta la campaña 26/27, Urko González de Zárate amplía su vinculación hasta la 27/28, Jon Ander Olasagasti hasta la 24/25, mientras que Ander Martin y Andoni Zubiaurre renuevan hasta la 23/24. Turrientes, Pacheco y Zubiaurre serán jugadores del primer equipo a todos los efectos, el ordiziarra actuando como tercer portero. La Real se asegura así tener el futuro cercano bien encaminado, toda vez que son jugadores llamados a ir teniendo poco a poco más relevancia sobre el césped del Reale Arena. La Real Sociedad siendo la Real.

Illarra modifica su contrato

Por otro lado, hay jugadores que acaban de entrar en el último año de su contrato. Es el caso del capitán, Asier Illarramendi, que tiene la total confianza de su entrenador. El oriotarra siempre ha echado mano del centrocampista cuando ha estado en condiciones de jugar, si bien es cierto que Zubimendi le ha pasado por la izquierda y es titularísimo. Esa nueva condición deportiva como secundario, su pasado médico y que acaba de entrar en sus últimos 365 días como txuri-urdin si no hay renovación de por medio, han llevado a Illarramendi a modificar alguna cláusula de su contrato. El capitán ha incluido la posibilidad de cambiar de aires antes de terminar su vinculación como realista. A día de hoy no parece que vaya a producirse, toda vez que Illarramendi ha descartado ofertas de equipos de Catar recientemente. Sin embargo, no le disgusta la posibilidad de cruzar el charco para aterrizar en Estados Unidos, tal y como hizo Carlos Vela hace varias temporadas. El mutrikuarra, tras la modificación en su contrato, tendría la libertad y el 'sí' de la Real para poder salir del club rumbo a la MLS. De momento, piensa en txuri-urdin.

Otro de los que también termina contrato el 30 de junio de 2023 y parece haberse quedado sin sitio es Nais Djouahra. El franco-argelino es uno de los potrillos que ha comenzado a hacer la 'mili' en Anoeta, pero su futuro parece lejos de la banda del Reale. El club le ha comunicado que no vería con malos ojos su salida, puesto que a sus 22 años –cumple 23 en noviembre– no ha terminado de derribar la puerta del primer equipo, mientras que tampoco jugará con el Sanse en 1ª RFEF. El extremo tiene encima de la mesa una oferta del Rijeka, equipo con el que la Real se vio las caras en la Europa League hace dos temporadas.

Más salidas y futuribles

A las ya salidas confirmadas de Monreal, Portu y Januzaj se unirá en breve Zaldua, que pondrá rumbo a Cádiz para firmar por tres temporadas. Al igual que ellos, durante el verano irán sumándose otros jugadores que no tienen sitio en la Real y que no cuentan para la dirección deportiva. En este grupo entran los Sagnan, que podría ser traspasado, Bautista, que termina contrato en 2023, y Martín Merquelanz, al que sus continuos problemas físicos tiene complicado triunfar en casa. El irundarra firmó hasta 2025, por lo que todo lo que no sea encadenar una cesión más sería una sorpresa. Del mismo modo, Jon Guridi, que ha gozado de muy pocos minutos, no vería con malos ojos dejar la Real para comenzar una nueva aventura. Su entorno no descarta que pueda salir en las próximas semanas.

En el apartado de llegadas, las negociaciones van mucho más lentas. Tras la incorporación de Mohamed Ali-Cho por 11 millones de euros, operación prioritaria para el club, la dirección deportiva se centra en seguir reforzando la parcela ofensiva. El que más gusta es Takefusa Kubo, aunque no hay ninguna conversación avanzada. Los últimos contactos con el Madrid evidenciaban un tira y afloja, puesto que a los blancos no les interesa deshacerse del japonés. En cambio, la Real quiere su traspaso.

Rafinha y Sorloth, los dos jugadores cedidos, están lejos de regresar. Según ha podido saber este periódico, las negociaciones con el brasileño están paradas tras el primer contacto y, aunque el PSG no cuenta con él está en París para comenzar mañana la pretemporada. Sorloth, por su parte, quiere ser visto en acción por su entrenador, Domenico Tedesco, y de momento no es una opción. El verano no ha hecho más que comenzar.