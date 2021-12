La Real Sociedad felicita las fiestas con un emotivo vídeo resumen del histórico año

La Real Sociedad ha realizado un emotivo vídeo con el objetivo de felicitar las fiestas a los aficionados txuri-urdin en el que se hace repaso de un año histórico para la entidad. El ascenso del Sanse a Segunda División, el momento actual de las chicas que están peleando por hacerse con un hueco en Europa, el equipo masculino compitiendo en Europa League por segunda temporada consecutiva y, cómo no, el título de Copa ante el Athletic Club han sido los momentos a destacar.

Pero pese a las alegrías, la Real también ha querido aclarar que no todo han sido alegrías. «Todo lo conseguido no lo hemos podido celebrar. Al menos como queríamos, con todos vosotros. Al igual que no hemos podido celebrar los cumpleaños de nuestros hijos, el aniversario de nuestros padres, ni visitar a nuestros abuelos o despedirnos de los que ya no están» por motivos de la pandemia.

Celebrar todas las pequeñas cosas que nos da la vida.



Y ojalá que pronto podamos celebrar algo más.



Por un 2022 con mucho que celebrar. AUPA REAL!

Es por eso, que el club txuri-urdin desea que el próximo año se puedan festejar «estas pequeñas cosas de la vida» y quién sabe, si también algo más. «Por un 2022 con mucho por celebrar».