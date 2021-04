Real Sociedad Otro desafío histórico espera en la Liga La Real no se clasifica dos años seguidos a Europa vía Liga desde que lo hiciera aquel equipo campeón de los ochenta dirigido por Ormaetxea Imanol Alguacil se dirige a sus jugadores durnate un entrenamiento en Zubieta. / Arizmendi MIGUEL GONZÁLEZ San Sebastián Martes, 6 abril 2021, 13:21

El fútbol no hace prisioneros. La gloria es efímera y el pasado no existe. Por muy cercano que sea. La Copa perdurará para siempre en nuestra memoria, pero ahora hay que recuperar el pulso a la Liga para no echar por tierra en estas diez últimas jornadas la gran trayectoria que la Real Sociedad ha dibujado durante los primeros siete meses de co