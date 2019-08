DV de Oro El uno a uno de la Real Sociedad en el derbi Los jugadores de la Real Sociedad aplauden a la afición txuri-urdin tras el partido. / Félix Morquecho MIGUEL GONZÁLEZ Palma Sábado, 31 agosto 2019, 08:57

1

Moyá: Exigido por la presión alta del Athletic, le costó mucho jugar con el pie desde atrás. No pudo hacer nada en el gol de Williams pero sí en el de Raúl García, en el que no calcula bien su palmeo a mano cambiada. Después tuvo varias intervenciones de mérito a remates lejanos pero el pescado ya estaba vendido.

1

Zaldua: Bastante mal técnicamente, tanto en los pases como en los controles. Alguno se le fue largo y terminó viendo la tarjeta al intentar rectificar. Al menos, hizo la mejor jugada del equipo en ataque en esa penetración en la que Córdoba le derriba y Estrada Fernández pita penalti, aunque luego lo sacó fuera.

2

Llorente: Se ha estrenado con muy mal pie en la Liga después de dos jornadas sin actuar. Jugó a pierna cambiada y pareció acusarlo. Regaló muchos balones con continuas imprecisiones en zona de iniciación que alimentaron las contras rojiblancas. Sufrió mucho en las disputas con Raúl García y Williams.

1

Zubeldia: Esta vez jugó en la derecha a pierna natural pero no lo hizo mejor. Señalado en el 1-0 de Williams porque en lugar de estar posicionado para el marcaje se queda mirando el balón y el rojiblanco remata solo en su zona. Después arregló varias pérdidas de compañeros que pudieron hacer más abultasa la derrota.

1

Aihen: Seguramente su peor partido en la Real, algo que tampoco debe desanimarle. Es joven y de noches así se aprende. En la jugada del 1-0 regala su espalda a Capa muy fácil y ya no volvió a meterse en el partido. Se le vio empequeñecido y sin ese atrevimiento y precisión que tiene para ayudar en la salida de balón.

Illarramendi: Pasada la media hora se tuvo que retirar del campo por una importante lesión en su tobillo izquierdo tras un choque con Unai López. Hasta entonces no había conseguido dar salida a sus compañeros en zona de creación ante la asfixiante presión que realizó el Athletic en zona de tres cuartos.

2

Merino: De lo poco salvable. Referente aéreo como interior para salvar la presión rival, le tocó retrasar su posición tras la lesión de Illarramendi y al menos dio más de salida al juego en zona de creación. Se mostró combativo en los duelos y fuerte por arriba, como en el que gana a Yeray en la acción de gol anulado.

1

Odegaard: El mejor en Mallorca estuvo esta vez desaparecido en combate. Nunca acertó a agarrar balón en zona avanzadas del campo, porque ahí chocó una y otra vez con Iñigo, que le ganó la partida. Apenas alguna opción de remate más allá de esa última jugada del partido en la que Simón responde bien.

1

Januzaj: No tuvo mala actitud, ya que trató de rebelarse contra las circunstancias, aunque eso contribuyera a aumentar su frustración. La verdad es que no hizo daño en ataque al no encontrar espacios por los que combinar con Odegaard. El Athletic cerró bien esa zona con Yuri, Iñigo y Dani y ahí se acabó la historia.

1

Oyarzabal: Esta vez no pudo rescatar a sus compañeros. Empezó defendiendo a Capa en el lateral y su rol fue secundario toda la noche. Cuando se fue Illarramendi jugó más por dentro, pero apenas pudo encontrar huecos por los que crear peligro como interior. Bastante desafortunado en las acciones técnicas.

1

Willian José: No le sale nada en este inicio de temporada. Parece que le puede la ansiedad. Trató de sujetar algún balón de espaldas para ayudar a sus compañeros a salir de atrás, pero poco más. Hasta cuando iba a lanzar el penalti resulta que el árbitro lo convirtió en falta. Fue sustituido por Isak a la hora de juego.

1

Portu: Jugó de extremo izquierdo, pero su fuerte es correr a los espacios y con un Athletic en ventaja por 2-0 estos apenas existieron. Hizo tarjeta sobre Iñigo.

Isak: Entró con el pescado vendido y marcó un gol que le fue anulado por posición bastante dudosa

Sangalli: Apenas unos minutos en los que probó fortuna con un buen disparo desde fuera del área desviado por Simón.