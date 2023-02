66% de derrotas cuando se ha ausentado por lesión

Con David Silva sano las opciones de puntuar ascienden considerablemente. El canario ha disputado 20 de los 31 partidos que lleva jugados la Real durante este curso con un bagaje de 1.352 minutos en las piernas, si bien Imanol ha mimado a su figura. El mago se ha perdido seis partidos por lesión y el conjunto txuri-urdin ha perdido cuatro, un 66% de los encuentros. Durante los meses de octubre y noviembre no pudo jugar tres partidos por una lesión en el muslo. La Real ganó al Omonia en Europa League (2-1), pero cayó ante Betis en liga (0-2) y Manchester United en Anoeta (0-1). Lamentablemente, con la lesión actual en el sóleo tampoco han ido a mejor las cosas. En los tres últimos partidos sin Silva los realistas cosechan dos derrotas, ante Barcelona en Copa (1-0) y Valladolid en liga (0-1), y el empate del Santiago Bernabéu que tan buen sabor de boca dejó dentro de la afición (0-0). No obstante, Silva tampoco ha participado en otros cinco encuentros por rotación. Siendo suplente y sin minutos se ganó a Omonia, UD Logroñés y Mallorca y se empató con el Valencia. No fue convocado a Cazalegas, donde también se venció.