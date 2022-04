¿Un torneo para granjeros?

Quedan siete jornadas para que concluya la Liga y la clasificación para Europa parece bastante encarrilada. Ocho puntos al Villarreal y nueve al Athletic es una buena ventaja quedando 21 puntos en juego, aunque falta rematar la faena, que suele ser lo difícil. Hasta aquí llegamos todos. Otra cosa es ponerle nombre y apellidos a ese torneo continental, porque no es lo mismo jugar la Champions que la Europa League o la Conference.

La Real está batiendo récords con unos números históricos. Ya no es solo que firme los mismos puntos que cuando entró en Champions con Montanier hace nueve años sino que tendría solo tres menos que el equipo de Ormaetxea que se alzó con el título en Gijón en 1981 y en lo referente a las derrotas ahora lleva siete frente a las ocho de los campeones. Uno repasa la lista de derrotas y ve que ha caído en el Camp Nou, Bernabéu, Villamarín y Bilbao, y en casa ante Real Madrid y Villarreal. La única que chirría algo es la de Cornellà, que vino de la mano del inefable Mateu Lahoz después de un gran partido de los de Imanol.

Es muy difícil alcanzar semejante fiabilidad en ocho meses de competición, máxime cuando a los 31 partidos de Liga le añades ocho más en Europa y cinco de Copa, la mayoría de ellos de gran exigencia por la entidad de los rivales. Y ahí está la Real, a tres puntos del vigente campeón de Liga, el Atlético de Madrid, y más cerca de la Champions que del séptimo clasificado. A partir de aquí, viene el embrollo.

La final de Copa

Esta gran trayectoria liguera tendría a día de hoy la recompensa de jugar la Conference League la próxima temporada, la competición asignada para el sexto clasificado de la Liga. La distribución definitiva de las plazas se sabrá cuando se conozca al campeón de Copa. Si gana el Betis, la sexta plaza también daría derecho a jugar la Europa League y el séptimo iría a la Conference, pero si lo hace el Valencia la cosa se quedaría como está y para entrar en la segunda competición continental haría falta desplazar precisamente al Betis de la quinta posición. Por eso el encuentro del viernes es tan importante, porque se trata de un rival directo y ganarle significaría ponerse por delante. Dejar todo a expensas de lo que suceda en la final puede resultar muy peligroso.

A pesar de que se disputa en Sevilla, en La Cartuja, no tengo tan claro que el cuadro verdiblanco la vaya a ganar, más allá de que en la Liga esté muy por encima del valenciano. Veo la Copa al 50%. La ventaja de jugar en tu ciudad se puede volver en contra en forma de presión, especialmente cuando las expectativas son máximas. El Betis, aunque parezca que ha inventado el fútbol ahora con Pellegrini, solo tiene tres títulos en sus vitrinas: una Liga ganada en la época de La República y dos Copas en 1977 y 2005. El Valencia, solo en este siglo, ha conquistado dos Ligas, dos Copas, una Europa League y una Supercopa de Europa. Así que sus urgencias históricas son menores. Ahora no atraviesa su mejor época pero no querría tener delante en un partido así a un equipo entrenado por Bordalás y con jugadores como Soler, Gayà, Guedes, Guillamón, Paulista o Bryan Gil.

Para jugar la Europa League hay que quedar quinto o ser sexto si el Betis gana la final de Copa al Valencia

Luego está la gestión de que todos te den como favorito, un cartel que suele pesar si el partido se pone cuesta arriba. Que un día estás probando si flota la gabarra y al siguiente, sumido en la más profunda de las depresiones. Son momentos en los que la cabeza se bloquea y las piernas no responden por más que quiera el corazón.

La Conference League

Así las cosas, y mientras el Betis no gane la Copa, lo que hay es que somos sextos y eso significa jugar la Conference. En mi opinión, el torneo que mejor se corresponde con el nivel de la Real es la Europa League. Lo ha demostrado estos dos años en los que se ha medido a clubes de nivel Champions como el Nápoles, Manchester United, Mónaco, PSV o Leipzig. Solo el conjunto inglés en aquella mala noche en Turín le pasó por encima. Ante el resto ha sabido competir, por mucho que la eliminatoria ante el Leipzig dejase un poso de decepción.

Ahí se juntaron dos factores. El primero, que no se supo medir el potencial del conjunto alemán, un auténtico equipazo que desde la llegada de Tedesco hace cuatro meses es el segundo que más puntos ha sumado en la Bundesliga, solo dos menos que el Bayern, y acaba de golear (1-4) al Dormund de Haaland a domicilio hace dos semanas. El segundo, que la Real llegó en un mal momento, con Isak y Januzaj siendo bajas en la ida y Merino, en la vuelta. Aún así, Sorloth tuvo en su cabeza igualar la eliminatoria en Anoeta en el último instante.

Así que me hace ilusión volver a jugar la Europa League con la experiencia ya adquirida y el desafío de superar los dieciseisavos si sabemos llegar mejor al momento clave de la competición. Pero eso no significa que si toca jugar la Conference haya que despreciarla, porque sería un gran error.

Andrés Onrubia, uno de los mayores expertos en la Ligue1, defiende con flema en las redes sociales el campeonato francés de aquellos que lo acusan de ser una 'liga de granjeros' porque no tiene el mismo nivel de la Premier, la Liga o la Bundesliga. En Europa esa campaña de desprestigio la encarna la Conference, creada por la UEFA para dar visibilidad a más países y con equipos atractivos también, aunque esté lógicamente por debajo de las otras dos competiciones.

La Recopa no tenía más nivel que la Conference y la ganaron Bayern, Barcelona, United, City, Chelsea, Ajax, PSG...

En realidad, durante 40 años convivieron tres torneos continentales hasta que en 1999 la UEFA decidió suprimir la Recopa, el que disputaban los campeones de Copa. No tenía el nivel de las otras dos pero en su palmarés figuran clubes como el Bayern, United, City, Barcelona, Chelsea, Arsenal, PSG, Ajax, Juventus... Vamos, que no era el torneo de la galleta.

La Real la jugó en la temporada 87/88 y perdió una gran oportunidad de llegar lejos porque aquel conjunto de Toshack que luego fue subcampeón de Liga y Copa le costó arrancar y el Dinamo de Minsk le eliminó en octubre por el valor doble de los goles marcados fuera. Aquella edición la ganó el Malinas belga tras superar al Ajax en la final y al Atalanta en semifinales. Era un torneo reconocido y de prestigio de similar nivel a la actual Conference, a la que ahora se mira de soslayo.

En octavos están presentes tres campeones de Europa como el Feyenoord, PSV y el Olympique de Marsella, el Leicester –ganador de la Premier en 2016–, un clásico como la Roma, el Slavia de Praga, mejor equipo de la República checa, el PAOK de Salónica y el noruego Bodo/Glimt. Prefiero jugar la Europa League, por supuesto, pero no sé si estamos en posición de despreciarla con la historia que tenemos en Europa.

¿La Champions? Pensar en ella cuando no ocupamos siquiera posiciones de Europa League me parece atrevido de momento, sobre todo cuando hay que jugar todavía contra cuatro de los siete primeros, los rivales ante los que más nos cuesta sumar. Como dijo Le Normand, no debemos ponernos límites pero tampoco creernos más que nadie. Y eso pasa por no despreciar ninguna de las competiciones.