Zubieta vuelve a ser premiada como la mejor cantera

La Real Sociedad ha vuelto a ser reconocida como el club que mejor trabaja con la cantera en el fútbol español. Fútbol Draft otorgó ayer el galardón que reconoce al club txuri-urdin como el que mejor labor realiza en el fútbol de formación. Es la tercera vez que la entidad guipuzcoana recibe este premio. Las anteriores ocasiones se produjeron en 2013 y 2019.

Los éxitos deportivos del primer equipo, el Sanse y el femenino no han pasado desapercibidos para el comité técnico de Fútbol Draft, que también ha premiado a siete futbolistas de la Real. Son el caso de Nerea Eizagirre y Amaiur, seleccionadas dentro del Once de Oro, Beñat Turrientes, nominado en el Once de Plata, y Ander Barrenetxea, Jon Pacheco, Julen Lobete y Jon Karrikaburu, en el Once de Bronce.

Asi fue la entrega de los Premios #FutbolDraft a la @RealSociedad. También entregamos los Trofeos de Oro, Plata y Bronce a los jugadores premiados, junto al Premio Iñaki Sáez al mejor entrenador de cantera a Xabi Alonso 👏 ¡Enhorabuena a todos! 👏

Además, Xabi Alonso ha recibido el 'Premio Iñaki Sáez' al mejor entrenador, un galardón que se ha creado esta temporada. Roberto Olabe, director de fútbol blanquiazul, acompañado por Xabi Alonso y los siete jóvenes futbolistas, recibieron sus premios de manos de Javier Lasagabaster, director de Fútbol Draft.