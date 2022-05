Sigue el Real Sociedad - Cádiz con los comentaristas de El Diario Vasco

19:11Álvaro Vicente A ver si va llegando gente a Anoeta que por ahora poquita.

19:09Iker Castaño Mucha imprecisión en uno y otro equipo en este primer arranque 19:09Iraitz Vázquez Me esperaba otra salida por parte de la Real teniendo en cuenta que hoy es el día D 19:09Raúl Melero Mucha posesión de la Real sin pisar el área de Cádiz 19:08 La Real comienza a tener el balón, aunque sin generar demasiado 19:05 Primer disparo de la Real. Gorosabel tira demasiado alto

19:04 Raúl Melero No sé de qué se queja Jose Mari al ver cartulina amarilla...

19:04Iker Castaño Que el capitán del Cádiz tenga amarilla en el minuto tres es buena noticia 19:04 Primera amarilla del partido para el jugador del Cádiz José Mari por una dura entrada sobre Rafael 19:03 Sin consecuencias 19:02Antxon Blanco Hemos comenzado algo tontorrones. Doble error de Rico y Rafinha y dos ataques del Cádiz. Ponemos el despertado o qué 19:02 Ha salido mejor el Cádiz, que acosa a la Real. Córner

19:01 Iker Castaño Ganar o ganar, como bien ha dicho 'Le Petit diable' en su habitual artículo previo a partido. Me gusta el once

19:00 ¡Arranca el partido! 18:59Raúl Melero ¿Qué JAnu veremos hoy? Esperemos que la versión de jugador que marca las diferencias. 18:58 Los jugadores de la Real Sociedad y del Cádiz forman un pasillo para recibir al equipo femenino del Txuri Urdin, campeonas de Liga y Copa 18:58Antxon Blanco Buenas tardes. Europa está a 90 minutos pero es necesario hacer lo que no se ha hecho en las últimas jornadas. Ganar. Y hoy es de sí o sí. En ocasiones puedes pensar que si un partido como hoy no se gana, no mereces el objetivo. 18:57 Martínez Munuera será el colegiado del encuentro

18:57 Imanol Troyano Aunque sea entre semana, un jueves, hoy es el día. La Real tiene que ganar para asegurar Europa. Imanol mete a Januzaj y Aritz por los sancionados Isak y Le Normand, veremos cómo funciona el belga arriba con Sorloth.